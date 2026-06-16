Штрафы до 100 тысяч гривен: какую рыбу запрещено ловить в Украине в 2026 году

Украинцам следует помнить о некоторых запретах, касающихся рыбной ловли. Например, какую рыбу строго запрещено ловить в водоемах. Если же это правило нарушить, то к человеку могут быть применены штрафные санкции.

Какую рыбу запрещено ловить

Речь идет о видах, занесенных в Красную книгу, о чем сообщает Ивано-Франковский рыбоохранный патруль.

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Согласно информации, в настоящее время в книге числится 75 видов лучеперых рыб. И именно их вылов строго запрещен.

Рыбы, занесенные в Красную книгу Украины, в зависимости от состояния популяций и степени угрозы их существованию, разделены на несколько категорий:

исчезнувшие;

исчезающие;

уязвимые;

редкие и т. д.

Например, к "исчезнувшим" относятся малый рыбец и атлантический осетр. За последние несколько десятилетий его ни разу не встречали у берегов Украины.

Еще 4 вида осетровых — белуга, русский осетр, севрюга, осетр шип — а также угрей европейский, ялец Данилевского, вырезуб причерноморский, шемая крымская, гольян озерный, пичкур дунайский, марена днепровская, марена крымская, лосось черноморский, лосось дунайский, судак морской (буговец), судак волжский (берш), ерш носатый и бычок-пуголовок азовский имеют статус "исчезающий".

Фото Ивано-Франковского рыбоохранного патруля

За незаконный вылов таких рыб предусмотрено наказание. Например, компенсация за одну особь незаконно выловленной белуги составляет 100 тысяч гривен.

За вылов русского осетра, севрюги и стерляди придется уплатить штраф в размере 48 тысяч гривен, за европейского хариуса, черноморского и дунайского лосося — 14 тысяч гривен, а за причерноморского вырезуба – 10 тысяч гривен и т. д.

Что ещё известно о рыбе в Украине

Напомним, что в Украине можно бесплатно рыбачить в пределах общего водопользования: можно отдыхать у водоемов, купаться и заниматься рыбной ловлей. Специальные разрешения для этого не требуются.

Кроме того, в настоящее время еще действует запрет на лов раков. Он будет действовать до 30 июня.