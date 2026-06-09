Рисовые поля могут уйти под воду: Китай предупредили об опасных дождях
В южных регионах Китая прогнозируют мощные дожди, которые могут вызвать масштабные подтопления сельскохозяйственных угодий. Наибольшее беспокойство вызывает возможное влияние непогоды на производство риса – одной из ключевых культур страны.
Ливни могут затопить рисовые поля
По данным Китайского метеорологического управления, в течение следующих десяти дней южные провинции страны будут находиться под влиянием мощного дождевого фронта, сообщает Bloomberg. В отдельных районах суммарное количество осадков может превысить 400 миллиметров.
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Самые интенсивные осадки прогнозируют со среды до воскресенья. Из-за этого значительно возрастает риск внезапных наводнений и подтопления сельскохозяйственных земель.
Метеорологическая служба и Министерство сельского хозяйства Китая уже обнародовали совместное предупреждение о возможном переувлажнении почв. Особую опасность представляют ливни для ранних посевов риса, поскольку потоки воды могут повредить или смыть молодые растения, что негативно скажется на будущей урожайности.
В связи с этим аграриям рекомендуют подготовить дренажные системы, обеспечить наличие необходимых средств защиты растений и удобрений для восстановления посевов после непогоды.
Повышается риск болезней и потерь урожая
Специалисты отмечают, что чрезмерное количество осадков создает благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Особенно высокими риски являются для рисовых полей и низинных участков, где вода может застаиваться длительное время.
В Китайском метеорологическом управлении предупреждают, что значительное превышение средних показателей осадков увеличивает вероятность загнивания посевов риса и ухудшения общего состояния культур.
Ситуация вызывает беспокойство не только в Китае. Страна входит в число крупнейших мировых производителей риса, а трудности с выращиванием этой культуры совпадают с неблагоприятными погодными условиями в других странах Азии. Дополнительным фактором давления на аграрный сектор остаются высокие затраты на топливо и удобрения.
По прогнозу Министерства сельского хозяйства США, мировое производство риса может сократиться впервые за последнее десятилетие.
Сезон наводнений в Китае только начинается
Несмотря на то что в течение последнего месяца значительная часть южного Китая получала меньше осадков, чем обычно, дожди в конце мая существенно повысили уровень влажности почв. Во многих районах они уже остаются чрезмерно увлажненными.
Сезон наводнений в Китае традиционно длится с июня по август, и в этом году синоптики прогнозируют количество осадков выше нормы на значительной территории страны. В провинциях Гуандун, Гуанси, Фуцзянь и Цзянси объемы дождей могут превысить средние многолетние показатели почти на 50%.
В то же время повышенное количество осадков прогнозируют и для северных регионов Китая. Поэтому местные власти и промышленные предприятия усиливают мониторинг погодных условий, ведь подтопления могут повлиять не только на сельское хозяйство, но и на работу добывающих отраслей.
В Австралии уничтожили до 40 тысяч манговых деревьев из-за опасной болезни
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