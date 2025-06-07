Нелегкий год для урожая: украинские агрономы оказались перед сложным вызовом

Украинские аграрии переживают непростое время. Сферу, которая должна была бы быть одной из самых прибыльных, теперь называют убыточной.

В 2024 году были серьезные проблемы с урожаем. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, глава AdvAnter Group Андрей Длигач, объяснив, что сейчас к нам доходит продукция, которую выращивали в это время.

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Что усложняет ситуацию

Новый 2025 год тоже был сложный. Весна оказалась не лучшей для посевов. Мы потеряли много озимых культур, были проблемы с садоводством. По разным оценкам год будет не совсем удачным по урожаю.

Такие ожидания приводят к тому, что аграрные компании меньше инвестируют, сохраняют ресурс на 2026 год, чтобы тогда начать восстановление. Кроме этого растет стоимость человеческого капитала, топлива,

– отметил Андрей Длигач.

Итак, есть много аспектов, которые усложняют ситуацию. Себестоимость аграрной продукции растет, зато глобальные цены из-за неопределенности постоянно колеблются. К этому добавляются разрушенные системы на юге, глобальные климатические изменения.

"Даже в IT-секторе не так все прекрасно. У нас существенно падает экспорт продукции. Международные заказчики боятся работать с украинскими компаниями. Нам нужно развивать новые бизнес-модели, индустрии. Все это важно для экономической устойчивости Украины", – добавил Андрей Длигач.

Заметим, в Минагрополитики озвучивают пессимистические прогнозы. На уменьшение урожая повлияла аномально теплая зима, затем затяжные дожди. В целом урожай зерновых может уменьшиться на 10%.