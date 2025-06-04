Что будет с урожаем в этом году

Наиболее пессимистические оценки министра аграрной политики Украины Виталия Коваля предусматривают, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может снизиться на 10% – до около 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Какие правовые риски субаренды земельного участка существуют

Нас ждет сложный сезон. Аномально теплая зима, сначала не было влаги, потом затяжные дожди задержали посевную кампанию в отдельных регионах на две недели. Поэтому мы ожидаем уменьшение урожая. Худший прогноз – минус 10%. Зерновые – минус 10%, масличные – минус 5%. Это точно не катастрофа, но, даст Бог, соберем все,

– говорит министр.

В первом детальном прогнозе на 2025 год Коваль заявил, что Украина может собрать:

около 26 миллионов тонн кукурузы,

4,5 миллиона тонн ячменя,

1,5 миллиона тонн других зерновых,

11,5 миллиона тонн семян подсолнечника,

11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Обратите внимание! По пшенице – ожидается урожай в диапазоне 20 – 22 миллиона тонн, окончательные показатели зависят от погоды и факторов, связанных с войной.

Также министр отметил, что общий урожай масличных в 2025 году может снизиться до 20,16 миллиона тонн против 21,18 миллиона тонн в 2024 году, в частности из-за уменьшения урожая рапса на 600 тысяч тонн.

Министр воздержался от объявления прогноза на экспорт зерновых в 2025/26 маркетинговом году, потому что окончательные объемы урожая еще неизвестны. Зато аналитики оценивают потенциальный экспорт в 40,9 миллионов тонн, в частности 15 – 15,5 миллионов тонн пшеницы.