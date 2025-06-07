У 2024 році були серйозні проблеми з врожаєм. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова AdvAnter Group Андрій Длігач, пояснивши, що зараз до нас доходить продукція, яку вирощували в цей час.

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Що ускладнює ситуацію

Новий 2025 рік теж був складний. Весна виявилася не найкращою для посівів. Ми втратили багато озимих культур, були проблеми з садівництвом. За різними оцінками рік буде не зовсім вдалим щодо врожаю.

Такі очікування призводять до того, що аграрні компанії менше інвестують, зберігають ресурс на 2026 рік, щоб тоді почати відновлення. Крім цього зростає вартість людського капіталу, палива,

– зауважив Андрій Длігач.

Отже, є багато аспектів, які ускладнюють ситуацію. Собівартість аграрної продукції зростає, натомість глобальні ціни через невизначеність постійно коливаються. До цього додаються зруйновані системи на півдні, глобальні кліматичні зміни.

"Навіть в IT-секторі не так все прекрасно. У нас суттєво падає експорт продукції. Міжнародні замовники бояться працювати з українськими компаніями. Нам потрібно розвивати нові бізнес-моделі, індустрії. Все це важливо для економічної стійкості України", – додав Андрій Длігач.

Зауважимо, у Мінагрополітики озвучують песимістичні прогнози. На зменшення врожаю вплинула аномально тепла зима, потім затяжні дощі. Загалом врожай зернових може зменшитись на 10%.