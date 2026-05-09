Сколько рыбы можно поймать за день, чтобы случайно не получить штраф
- Суточная норма вылова для одного человека составляет 3 килограмма и одна дополнительная рыбина, а за ее превышение предусмотрено административное наказание.
- Также необходимо осторожно возвращать в водоем особи, размер которых меньше минимально разрешенного.
Любительская рыбалка в Украине бесплатная и не требует специальных разрешений, но это не означает отсутствия ограничений. Четкие правила действуют прежде всего по количеству улова, который спокойно можно забрать с собой домой.
Сколько рыбы можно поймать за день?
Об этих нормах часто забывают, хотя за нарушение можно получить штраф. Подробнее рассказывает 24 Канал.
Напомним, что в Украине действуют обновленные Правила любительского рыболовства. Согласно им, суточная норма вылова на одного человека составляет 3 килограмма, а также одна дополнительная рыбина.
Правда, на некоторые виды такое ограничение не действует – это атерина, верховодка, карликовый американский сом, ротань-головешка, солнечный окунь, тюлька и чебачок амурский. В то же время суточная норма вылова раков – 30 особей, двустворчатых моллюсков – 5 килограммов, а креветок – 1 килограмм.
Чтобы невольно не стать браконьером, важно обращать внимание и на размеры своих "трофеев". Поэтому каждый рыбак должен иметь средство для измерения их длины, чтобы осторожно возвращать слишком маленьких особей обратно в водоем, сняв с крючка.
Минимально разрешенные для вылова размеры / Госрыбагентство
А вот занесенные в Красную книгу Украины виды запрещено ловить в любом случае. Это белуга, севрюга, осетр русский, лосось черноморский и дунайский, хариус европейский и тому подобное.
Кроме того, существует норма количества рыболовного орудия. Пользоваться разрешено как удочками, так и спиннингами всех видов с искусственной или естественной приманкой, но не более 7 крючками для одного человека. Однако в период нереста (обычно длится с апреля по июнь) придется ограничиться лишь 2 крючками.
Как могут наказать украинцев?
Административную ответственность определяет статья 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Грубое нарушение правил рыболовства может обойтись гражданам штрафом – от 340 до 680 гривен с возможной конфискацией орудия и улова. Для должностных лиц сумма взыскания больше – от 510 до 850 гривен.
Речь идет о превышении суточной нормы вылова;
рыболовстве с применением огнестрельного оружия, электротока или ядовитых веществ;
использовании промышленных орудий лова лицами, которые не имеют соответствующего разрешения и тому подобное.
Что надо знать о других запретах?
Напомним, ловить раков в Украине запрещено до 30 июня, а штраф за одну особь составляет 3 332 гривен. В то же время на водоемах Закарпатья ограничения действует постоянно из-за распространенного краснокнижного вида.
В свою очередь ночная рыбалка сейчас ограничена комендантским часом, который начинается в 00:00.