Сколько рыбы можно поймать за день, чтобы случайно не получить штраф

Любительская рыбалка в Украине бесплатная и не требует специальных разрешений, но это не означает отсутствия ограничений. Четкие правила действуют прежде всего по количеству улова, который спокойно можно забрать с собой домой.

Сколько рыбы можно поймать за день?

Об этих нормах часто забывают, хотя за нарушение можно получить штраф. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Напомним, что в Украине действуют обновленные Правила любительского рыболовства. Согласно им, суточная норма вылова на одного человека составляет 3 килограмма, а также одна дополнительная рыбина.

Правда, на некоторые виды такое ограничение не действует – это атерина, верховодка, карликовый американский сом, ротань-головешка, солнечный окунь, тюлька и чебачок амурский. В то же время суточная норма вылова раков – 30 особей, двустворчатых моллюсков – 5 килограммов, а креветок – 1 килограмм.

Чтобы невольно не стать браконьером, важно обращать внимание и на размеры своих "трофеев". Поэтому каждый рыбак должен иметь средство для измерения их длины, чтобы осторожно возвращать слишком маленьких особей обратно в водоем, сняв с крючка.



Минимально разрешенные для вылова размеры / Госрыбагентство

А вот занесенные в Красную книгу Украины виды запрещено ловить в любом случае. Это белуга, севрюга, осетр русский, лосось черноморский и дунайский, хариус европейский и тому подобное.

Кроме того, существует норма количества рыболовного орудия. Пользоваться разрешено как удочками, так и спиннингами всех видов с искусственной или естественной приманкой, но не более 7 крючками для одного человека. Однако в период нереста (обычно длится с апреля по июнь) придется ограничиться лишь 2 крючками.

Как могут наказать украинцев?

Административную ответственность определяет статья 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Грубое нарушение правил рыболовства может обойтись гражданам штрафом – от 340 до 680 гривен с возможной конфискацией орудия и улова. Для должностных лиц сумма взыскания больше – от 510 до 850 гривен.

Речь идет о превышении суточной нормы вылова;

рыболовстве с применением огнестрельного оружия, электротока или ядовитых веществ;

использовании промышленных орудий лова лицами, которые не имеют соответствующего разрешения и тому подобное.

Что надо знать о других запретах?

Напомним, ловить раков в Украине запрещено до 30 июня, а штраф за одну особь составляет 3 332 гривен. В то же время на водоемах Закарпатья ограничения действует постоянно из-за распространенного краснокнижного вида.

В свою очередь ночная рыбалка сейчас ограничена комендантским часом, который начинается в 00:00.