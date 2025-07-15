Цены растут несмотря на увеличение предложения: сколько стоит килограмм чеснока
- Цены на чеснок в Украине выросли, даже несмотря на сезон сбора урожая.
- Стоимость чеснока в супермаркетах варьируется от 99,90 до 159 гривен за килограмм.
В основном цены на овощи в Украине снижаются с приходом сезона их сбора. Однако за прошедшую неделю заметно подорожал чеснок, хотя и наступил сезон сбора его урожая.
Сколько стоит чеснок в июле?
Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.
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В целом цены в овощном сегменте выросли с июня 2024 года на 24,2%. Стоимость чеснока на рынках примерно соответствует прошлогоднему уровню. Сейчас отпускные цены от производителей составляют примерно 60 – 130 гривен за килограмм.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на чеснок в популярных сетях супермаркетов Украины:
- АТБ 116,95 гривны за килограмм;
- Сильпо 159 гривен за килограмм;
- Auchan 124,90 гривны за килограмм;
- Metro 99,90 гривны за килограмм;
- Varus 124,90 гривны за килограмм;
- Novus 119 гривен за килограмм.