Как действовать, если сосед самовольно захватил вашу землю

Нарушение границ земельных участков – это довольно частая причина споров между соседями. В случае самовольного захвата куска земли одним из владельцев, есть два варианта действий для того, чтобы решить спор.

Что делать, если сосед незаконно захватил вашу землю?

Недобросовестные соседи, которые не считают чем-то неправомерным захват чужой земли, к сожалению, случаются довольно часто, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Марьяна Сащука. Вариантов противодействия незаконному захвату есть два.

Марьян Сащук Адвокат Если ваш сосед совершает действия, которые ограничивают или нарушают ваше право собственности на участок, у вас есть два способа решить этот вопрос – досудебный и судебный.

В первом случае нужно обращаться с жалобой в местный совет, предоставить документы, подтверждающие ваше право собственности и размеры и границы участка, а также доказательства нарушения соседа.

Это могут быть фото и видеоматериалы, которые вы сделали лично. Такое заявление рассматривают коллегиально соответствующей комиссией, которая при необходимости может выйти даже на местность. А по результатам рассмотрения комиссии принимает решение, в котором в случае наличия нарушения, рекомендует его устранить. Так, решения имеют лишь рекомендательный характер, но будет хорошим доказательством в суде,

– объясняет Сащук.

Второй способ решения земельного вопроса – обращение в суд. При необходимости, если доказательств нарушения вашего права собственности недостаточно, то суд может назначить специально судебно-техническую экспертизу.

Обратите внимание! По словам юриста, минусом этого способа является его продолжительность, поскольку такие дела могут длиться довольно долго. Однако плюс в том, что судебное решение является обязательным для исполнения. Адвокат отмечает, что если сосед не захочет выполнять это добровольно, то исполнительная власть заставит его это сделать.

