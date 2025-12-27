Як діяти, якщо сусід самовільно захопив вашу землю

Порушення меж земельних ділянок – це доволі часта причина суперечок між сусідами. У разі самовільного захоплення шматка землі одним із власників, є два варіанти дій для того, щоб вирішити суперечку.

Що робити, якщо сусід незаконно захопив вашу землю?

Недоброчесні сусіди, які не вважають чимось неправомірним захоплення чужої землі, на жаль, трапляються доволі часто, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Мар'яна Сащука. Варіантів протидії незаконному захопленню є два.

Мар'ян Сащук Адвокат Якщо ваш сусід вчиняє дії, які обмежують чи порушують ваше право власності на ділянку, у вас є два способи вирішити це питання – досудовий і судовий.

У першому випадку потрібно звертатись зі скаргою до місцевої ради, надати документи, які підтверджують ваше право власності та розміри та межі ділянки, а також докази порушення сусіда.

Це можуть бути фото і відеоматеріали, які ви зробили особисто. Таку заяву розглядають колегіально відповідною комісією, яка за потреби може вийти навіть на місцевість. А за результатами розгляду комісії приймає рішення, у якому у випадку наявності порушення, рекомендує його усунути. Так, рішення мають лише рекомендаційний характер, але буде гарним доказом у суді,

– пояснює Сащук.

Другий спосіб вирішення земельне питання – звернення до суду. При необхідності, якщо доказів порушення вашого права власності недостатньо, то суд може призначити спеціально судово-технічну експертизу.

Зверніть увагу! За словами юриста, мінусом цього способу є його тривалість, оскільки такі справи можуть тривати доволі довго. Однак плюс у тому, що судове рішення є обов'язковим для виконання. Адвокат наголошує, що якщо сусід не захоче виконувати це добровільно, то виконавча влада примусить його це зробити.

