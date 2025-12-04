Нелегальный сруб елки в Украине: какой штраф придется заплатить за нарушение закона
- Штраф за нелегальный сруб елки варьируется от 510 до 1 020 гривен, а для должностных лиц – от 2 550 до 5 100 гривен.
- Уголовная ответственность предусматривает штрафы до 34 тысяч гривен и лишение свободы до 7 лет в случае тяжких последствий.
Рождество и Новый год уже скоро, поэтому вопрос елки для украинцев становится невероятно актуальным. Однако попытка нелегально срубить елку может закончиться штрафом.
Какой штраф за нелегальную срубку елки?
И это может быть даже дороже, чем ее приобретение в специальных лесхозах.
Например, если незаконно срубить елку в лесу, то можно получить штраф в размере от 510 до 1 020 гривен. А если человека уже не впервые за год штрафуют за незаконную вырубку любых деревьев в лесу, то от 1 020 до 1 530 гривен.
- Для должностных лиц штраф предусмотрен больший – от 2 550 до 5 100 гривен.
- Если срубить елку в пределах населенного пункта, то для обычных людей предусмотрено 170 – 510 гривен штрафа, для должностного лица или предпринимателя – 510 – 850 гривен.
Как проверить, является ли елка легальной?
Накануне зимних праздников местные власти населенных пунктов сообщает места, где официально разрешена продажа елок. Все елки, сосны и т.д. должны быть чипированы или содержать этикетки с информацией о лесном хозяйстве и дерево.
Есть ли уголовная ответственность в таких случаях?
Законодательством предусмотрена не только административная ответственность и штраф, но и уголовная. Это указано в статье 246 Уголовного кодекса Украины.
Например, если незаконная вырубка деревьев привела к причинению существенного вреда, то в таком случае придется заплатить 17 – 25,5 тысяч гривен.
- Предусмотрена также ответственность в виде пробационного надзора на срок до трех лет. Это правонарушение еще наказывается ограничением или даже лишением свободы до трех лет.
- Если человек совершил те же действия повторно и сговорился с группой лиц, то в ей грозит ограничение или лишение свободы сроком 3 – 5 лет. Если эти действия были совершены в пределах заповедников, на территориях заповедного фонда и в лесах, охраняемых, то штраф составит 25,5 – 34 тысяч гривен.
Важно! Если вырубка лесов привела к тяжелым последствиям, то лицо могут ограничить или лишить свободы, сроком от 5 до 7 лет.
Что еще следует знать о вырубке лесов?
- Во дворе многоквартирного дома срубить деревья запрещено. А владелец частного земельного участка может самостоятельно принимать такие решения.
- Кроме того, законодательство позволяет обрезать ветки соседских деревьев, если они мешают пользоваться собственным участком. Но урегулировать вопрос с соседом тоже необходимо.