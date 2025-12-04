Нелегальний зруб ялинки в Україні: який штраф доведеться заплатити за порушення закону

Різдво та Новий рік вже незабаром, тому питання ялинки для українців стає неймовірно актуальним. Однак спроба нелегально зрубати ялинку може закінчитися штрафом.

Який штраф за нелегальний зруб ялинки?

І це може бути навіть дорожче, ніж її придбання у спеціальних лісгоспах, пише 24 Канал з посиланням на Безплатну правничу допомогу.

Наприклад, якщо незаконно зрубати ялинку в лісі, то можна отримати штраф у розмірі від 510 до 1 020 гривень. А якщо людину вже не вперше за рік штрафують за незаконну вирубку будь-яких дерев у лісі, то від 1 020 до 1 530 гривень.

Для посадових осіб штраф передбачено більший – від 2 550 до 5 100 гривень.

Якщо зрубати ялинку у межах населеного пункту, то для звичайних людей передбачено 170 – 510 гривень штрафу, для посадової особи або підприємця – 510 – 850 гривень.

Як перевірити, чи ялинка є легальною?

Напередодні зимових свят місцева влада населених пунктів повідомляє місця, де офіційно дозволено продаж ялинок. Усі ялинки, сосни тощо мають бути чиповані або містити етикетки з інформацією про лісове господарство та дерево.

Чи є кримінальна відповідальність у таких випадках?

Законодавством передбачена не лише адміністративна відповідальність та штраф, а ще й кримінальна. Це зазначено у статті 246 Кримінального кодексу України.

Наприклад, якщо незаконне вирубування дерев призвело до заподіяння істотної шкоди, то в такому разі доведеться заплатити 17 – 25,5 тисяч гривень.

Передбачена також відповідальність у вигляді пробаційного нагляду на строк до трьох років. Це правопорушення ще карається обмеженням чи й навіть позбавленням волі до трьох років.

Якщо людина вчинила ті самі дії повторно та змовилася з групою осіб, то в їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком 3 – 5 років. Якщо ці дії були скоєні в межах заповідників, на територіях заповідного фонду та в лісах, що охороняються, то штраф становитиме 25,5 – 34 тисяч гривень.

Важливо! Якщо вирубка лісів призвела до тяжких наслідків, то особу можуть обмежити чи позбавити волі, строком від 5 до 7 років.

Що ще слід знати про вирубку лісів?