Цены на продовольственную пшеницу в Украине постепенно падают

С начала декабря на украинском рынке продовольственной пшеницы фиксируется устойчивое снижение цен под давлением слабого спроса. По состоянию на 30 декабря пшеница 2–3 класса подешевела на 200– 400 гривен за тонну.

Почему стоимость пшеницы падает?

С начала декабря в Украине наблюдается понижательная ценовая динамика на рынке продовольственной пшеницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

Соответствующая динамика на экспортном рынке, снижение спроса со стороны перерабатывающих предприятий из-за постоянных стабилизационных отключений света и сдержанный спрос трейдеров продолжают оказывать давление на цены.

Обратите внимание! Так, с начала декабря цены на пшеницу 2 и 3 класса снизились на 200 – 400 гривен за тонну и по состоянию на 30 декабря фиксируются чаще всего в пределах 9 600 – 10 600 гривен за тонну и 9 300 – 10 300 гривен за тонну СРТ.

