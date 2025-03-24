Цены на продукты поднялись на 20%: что в магазинах подорожало больше всего
- Оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 года выросли на 37,0% по сравнению с прошлым годом, в частности в пределах Украины – на 40,0%.
- Цены на пищевые продукты, напитки и табачные изделия выросли на 20,2%, в частности на молочные продукты – на 21,2%, хлебобулочные изделия – на 15,8%, и мясо – на 10,2%.
Каждый украинец ощутил на себе повышение цен на продукты, которое продолжается с прошлого года. В то же время фиксируется подорожание также и промышленной продукции.
Какие товары в Украине больше всего выросли в цене
Оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 37,0%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат Украины. Цены в пределах Украины выросли на 40,0%, за пределы Украины – на 15,9%.
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По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,2%, в частности в пределах Украины – на 18,0%, за пределы Украины – на 29,1%.
- Больше всего выросли цены в производстве молочных продуктов – на 21,2%, в т.ч. внутри Украины – на 21,4%.
- В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 15,8%, в частности внутри Украины – на 16,4%.
- В производстве мяса цены выросли на 10,2%, в частности, внутри Украины – на 12,0%.
- Производители напитков подняли цены на 8,5%, в частности внутри Украины – на 8,6%.
- Цены на производителей сахара упали за год на 1,5%, в т.ч. внутри Украины выросли на 0,4%.
Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.
Что из продуктов подорожало больше всего
По данным Госстата, средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 15,2%. Подорожали все продукты.
В течение последнего года больше всего подорожали такие продукты:
- сливочное масло – на 32,2%,
- подсолнечное масло – 31,1%,
- овощи – на 29,4%.
Хлеб подорожал на 20,6%, молоко – на 18,3%, творог и творог – на 17,9%, хлебопродукты – на 17,0%.