Цены на продукты поднялись на 20%: что в магазинах подорожало больше всего

Каждый украинец ощутил на себе повышение цен на продукты, которое продолжается с прошлого года. В то же время фиксируется подорожание также и промышленной продукции.

Какие товары в Украине больше всего выросли в цене

Оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 37,0%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат Украины. Цены в пределах Украины выросли на 40,0%, за пределы Украины – на 15,9%.

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По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,2%, в частности в пределах Украины – на 18,0%, за пределы Украины – на 29,1%.

Больше всего выросли цены в производстве молочных продуктов – на 21,2%, в т.ч. внутри Украины – на 21,4%.

– на 21,2%, в т.ч. внутри Украины – на 21,4%. В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 15,8%, в частности внутри Украины – на 16,4%.

цены поднялись на 15,8%, в частности внутри Украины – на 16,4%. В производстве мяса цены выросли на 10,2%, в частности, внутри Украины – на 12,0%.

цены выросли на 10,2%, в частности, внутри Украины – на 12,0%. Производители напитков подняли цены на 8,5%, в частности внутри Украины – на 8,6%.

подняли цены на 8,5%, в частности внутри Украины – на 8,6%. Цены на производителей сахара упали за год на 1,5%, в т.ч. внутри Украины выросли на 0,4%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Что из продуктов подорожало больше всего

По данным Госстата, средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 15,2%. Подорожали все продукты.

В течение последнего года больше всего подорожали такие продукты:

сливочное масло – на 32,2%,

– на 32,2%, подсолнечное масло – 31,1%,

– 31,1%, овощи – на 29,4%.

Хлеб подорожал на 20,6%, молоко – на 18,3%, творог и творог – на 17,9%, хлебопродукты – на 17,0%.