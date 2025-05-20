Свиной ошеек стремительно дорожает: что вызвало скачок цен

Последние месяцы на украинском рынке постоянно дорожает мясо. Среди прочего сильный рост цены зафиксировали по свинине.

Свиной ошеек сильно подорожал

С начала года цены на почти все виды мяса постоянно растут, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику Украинского клуба аграрного бизнеса. Однако один из крупнейших ростов стоимости зафиксирован в сегменте свинины, и особенно резко выросли цены на свиной ошеек.

Читайте также За год подорожал вдвое: в Украине стремительно растет индекс борща

Если еще в начале 2025 года средняя стоимость свиного ошейка составляла 264 гривны, то в мае цена уже перескочила за 330 гривен за килограмм.

По словам аналитиков УКАБ, цены на мясную продукцию демонстрируют рост в течение последнего месяца. Наиболее заметное подорожание зафиксировано на свинину – в частности, стоимость ошейка выросла на 20% и сейчас составляет 330 гривен за килограмм. В ближайшее время существенного снижения цен на свинину не ожидается.

Важно! По состоянию на 1 апреля поголовье свиней составило 4,6 миллиона, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение свиней для реализации на внутреннем рынке существенно сократилось, что подтверждается и уменьшением объемов производства мяса.