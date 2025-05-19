В Украине падают цены на томаты: что на это влияет

Постоянное снижение цен на томаты в течение последних недель зависит от низкого спроса на этот овощ. Однако падение спроса является лишь следствием, а причины – другие.

Почему дешевеют тепличные помидоры

В Украине на прошлой неделе начала снижаться цена на тепличные помидоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Негативный ценовой тренд в этом сегменте объясняется главным образом ростом предложения тепличных овощей во всех регионах страны, а также малоактивным спросом в данном сегменте.

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В то же время поставки томатов с внешнего рынка остаются стабильными и достаточно объемными, что также оказывает дополнительное давление на отпускные цены на местную продукцию.

Так, на сегодня томаты из местных тепличных комбинатов поступают в продажу по 65 – 80 гривен за килограмм (1,57 – 1,93 доллара за килограмм), в зависимости от сорта и объемов партий продукции, предлагаемых, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Однако эксперты отмечают, что на данный момент цены на тепличные помидоры в украинских хозяйствах в среднем на 23% выше, чем в середине мая прошлого года.

Обратите внимание! Впрочем представители местных тепличных комбинатов не исключают дальнейшего ценового снижения. По словам производителей, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены снова уступать в цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.