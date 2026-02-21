Сколько стоит земля: как официально проверить цены в своем регионе

Для того, чтобы проверить, сколько стоит земельный участок не обязательно идти в ЦНАП. Однако нужно обратиться в Госгеокадастр с соответствующей заявкой.

Куда обратиться, чтобы проверить, сколько стоит земля?

О том, что делать, чтобы узнать цену земельного участка в своем регионе, говорится на сайте Дії.

Чтобы узнать стоимость земли, надо заказать выписку о нормативно денежной оценке. Сделать это можно лично в ЦНАПе или через электронный сервис Госгеокадастра.

Для этого необходимо подать соответствующую заявку и ожидать результатов в течение 3 рабочих дней.

Чтобы проверить статус выполнения можно зайти в раздел "История заказанных выписок из технической документации о нормативной денежной оценке", где будет указано, или взяли в работу обращение, или возможно уже обработали.

Обратите внимание! Данные для выписки оформляют на основе имеющейся технической документации, где есть информация о денежной оценке.

В то же время на Портале цифрового преобразования Украины пишут о ситуациях, в которых в частности нужно заказывать выписку:

для определения земельного налога;

определении государственной пошлины при обмене/наследовании/ дарении земли;

определения арендной платы за земельные участки;

определения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств;

определения стоимости земли площадью более 50 гектаров для открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.

Как подать заявку на выписку онлайн?

Онлайн-услуги являются бесплатными и доступными 24/7. В любое удобное время можно зайти на соответствующий сайт, чтобы подать заявку. LandLord объясняет алгоритм:

зайти на сайт – Официальный электронный портал Госгеокадастра;

пройти идентификацию (можно через электронную подпись, BankID или email и пароль);

выбрать "Сведения ГЗК";

выбрать "Заказать";

заполнить форму для заказа выписки;

Важно! В заявке надо обязательно указать тип земли. Например, "Нормативная денежная оценка земельного участка (с/х назначения за пределами населенных пунктов)" или "Нормативная денежная оценка земельного участка (земли населенных пунктов)".

Далее выбираете форму получения документа, подаете заявление и ждете результатов.

Что известно о купле-продаже земли?

В 2025 году выросли цены на землю, рекорды побила Ивано-Франковская область, где за гектар надо отдать более 388 тысяч гривен.

В то же время военнослужащие могут не покупать землю, а получить ее бесплатно. Однако во время военного положения действуют некоторые ограничения этого процесса.