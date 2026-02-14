Какая земля является прибыльной?

О том, какой земельный пай купить, чтобы иметь с него выгоду, говорится в сообщении инвестора Елены Набатовой.

Так, даже если приобрести пай площадью в 1,5 гектара, ожидаемой прибыли не будет. Если только это не уникальная земля.

Причина в том, что любое оформление земли – это деньги. Однако стоимость переоформления не зависит от размера земельного участка.

Обратите внимание! Стоимость переоформления земли – фиксированная, независимо от количества гектаров.

Например, вы покупаете участок площадью в 10 гектаров и заплатите за переоформление 500 долларов. Если покупаете участок в 1,5 гектара за переоформление надо платить тех же 500 долларов. Поэтому решение за каждым индивидуально.

Инвесторка отмечает, что, по ее мнению, выгодным является пай от 2 гектаров.

Нотариальные услуги на документацию будут стоить в пределах 9 – 25 тысяч гривен. Для пая на 2 гектара это может быть около 18% от стоимости, а для 4 гектаров – менее 10%.

Так, разница ощутима еще до начала получения доходов и меньший пай "проигрывает" в процентах на расходы.

Что нужно знать перед покупкой пая?

Прежде всего инвесторка советует определиться для чего вам необходима земля. Так, одновременно дадите себе ответ на вопрос о площади.

Если есть желание иметь свой клочок земли – любое количество гектаров, даже меньше 2, и вопрос решен.

Если же цель заработать на земле, иметь с нее выгоду и получать деньги за аренду – варианты с площадью менее 2 гектаров лучше не рассматривать.

К тому же пай стоит выбирать не только по площади и цели, стоит обратить внимание на такие факторы:

качество почвы и реальное назначение земли;

сдается ли пай в аренду и по какой ставке;

кто арендатор - фермер или крупный агрохолдинг;

до какого года заключен договор;

причины отсутствия аренды;

общая стоимость переоформления.

Сколько платят за аренду пая в Украине?

По состоянию на ноябрь 2025 года средняя аренда за гектар варьировалась от 1 тысячи до 13 тысяч гривен за гектар.

Важно! Причина такой неравномерности – разные регионы и соответствующее плодородие почв.

На ресурсе "Земляк" пишут, что цена аренды также зависит от Нормативно-денежной оценки (НДО), которая определяется не только качеством земли, но и логистикой и ситуацией безопасности в регионе.

Поэтому, по состоянию на середину 2025 года диапазон цен на аренду гектара земли в Украине был таким:

Киевская - 13 тысяч гривен за гектар;

Тернопольская - 11 тысяч гривен за гектар;

Винницкая - 11 тысяч гривен за гектар;

Черкасская - 9 400 гривен за гектар;

Хмельницкая - 7 200 гривен за гектар;

Полтавская - 6 200 гривен за гектар;

Днепропетровская - 6 тысяч гривен за гектар;

Сумская / Николаевская - 5 тысяч гривен за гектар;

Одесская - 3 500 гривен за гектар;

Житомирская - 3 700 гривен за гектар;

Запорожская - 2 тысячи гривен за гектар;

Ровенская - 1 тысяча гривен за гектар.

Как видим, меньше всего платят за аренду в Запорожской области и Ровенской. Последняя имеет низкое плодородие.

Относительно Запорожья – такой показатель исключительно из-за войны. В частности оккупацию территорий, блильке расположение к фронту. Почвы области – преимущественно черноземы, что способствует высокой плодородию. Однако из-за войны показатель аренды самый низкий в рейтинге.

Что еще известно об аренде паев в Украине?

Договор аренды земли можно расторгнуть досрочно. Среди причин – нарушение условий, неуплата аренды, использование земли не по назначению.

А чтобы оформить наследство на пай нужно обратиться к нотариусу и детально изучить законодательство.

Отмечается, что именно наследство на паи оформляется едва ли не чаще всего среди других земельных процедур.