Какая земля является прибыльной?
О том, какой земельный пай купить, чтобы иметь с него выгоду, говорится в сообщении инвестора Елены Набатовой.
Так, даже если приобрести пай площадью в 1,5 гектара, ожидаемой прибыли не будет. Если только это не уникальная земля.
Причина в том, что любое оформление земли – это деньги. Однако стоимость переоформления не зависит от размера земельного участка.
Обратите внимание! Стоимость переоформления земли – фиксированная, независимо от количества гектаров.
Например, вы покупаете участок площадью в 10 гектаров и заплатите за переоформление 500 долларов. Если покупаете участок в 1,5 гектара за переоформление надо платить тех же 500 долларов. Поэтому решение за каждым индивидуально.
Инвесторка отмечает, что, по ее мнению, выгодным является пай от 2 гектаров.
Нотариальные услуги на документацию будут стоить в пределах 9 – 25 тысяч гривен. Для пая на 2 гектара это может быть около 18% от стоимости, а для 4 гектаров – менее 10%.
Так, разница ощутима еще до начала получения доходов и меньший пай "проигрывает" в процентах на расходы.
Что нужно знать перед покупкой пая?
Прежде всего инвесторка советует определиться для чего вам необходима земля. Так, одновременно дадите себе ответ на вопрос о площади.
- Если есть желание иметь свой клочок земли – любое количество гектаров, даже меньше 2, и вопрос решен.
- Если же цель заработать на земле, иметь с нее выгоду и получать деньги за аренду – варианты с площадью менее 2 гектаров лучше не рассматривать.
К тому же пай стоит выбирать не только по площади и цели, стоит обратить внимание на такие факторы:
- качество почвы и реальное назначение земли;
- сдается ли пай в аренду и по какой ставке;
- кто арендатор - фермер или крупный агрохолдинг;
- до какого года заключен договор;
- причины отсутствия аренды;
- общая стоимость переоформления.
Сколько платят за аренду пая в Украине?
По состоянию на ноябрь 2025 года средняя аренда за гектар варьировалась от 1 тысячи до 13 тысяч гривен за гектар.
Важно! Причина такой неравномерности – разные регионы и соответствующее плодородие почв.
На ресурсе "Земляк" пишут, что цена аренды также зависит от Нормативно-денежной оценки (НДО), которая определяется не только качеством земли, но и логистикой и ситуацией безопасности в регионе.
Поэтому, по состоянию на середину 2025 года диапазон цен на аренду гектара земли в Украине был таким:
- Киевская - 13 тысяч гривен за гектар;
- Тернопольская - 11 тысяч гривен за гектар;
- Винницкая - 11 тысяч гривен за гектар;
- Черкасская - 9 400 гривен за гектар;
- Хмельницкая - 7 200 гривен за гектар;
- Полтавская - 6 200 гривен за гектар;
- Днепропетровская - 6 тысяч гривен за гектар;
- Сумская / Николаевская - 5 тысяч гривен за гектар;
- Одесская - 3 500 гривен за гектар;
- Житомирская - 3 700 гривен за гектар;
- Запорожская - 2 тысячи гривен за гектар;
- Ровенская - 1 тысяча гривен за гектар.
Как видим, меньше всего платят за аренду в Запорожской области и Ровенской. Последняя имеет низкое плодородие.
Относительно Запорожья – такой показатель исключительно из-за войны. В частности оккупацию территорий, блильке расположение к фронту. Почвы области – преимущественно черноземы, что способствует высокой плодородию. Однако из-за войны показатель аренды самый низкий в рейтинге.
Что еще известно об аренде паев в Украине?
Договор аренды земли можно расторгнуть досрочно. Среди причин – нарушение условий, неуплата аренды, использование земли не по назначению.
А чтобы оформить наследство на пай нужно обратиться к нотариусу и детально изучить законодательство.
Отмечается, что именно наследство на паи оформляется едва ли не чаще всего среди других земельных процедур.