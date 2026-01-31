Сколько стоит гектар земли в Украине?

Самые дорогие цены сельскохозяйственные земли в западных областях страны, из которых лидирует Ивано-Франковская область с ценой в 165 тысяч гривен за гектар, сообщают в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кроме того, не уступают в цене земли Тернопольской области (до 126 тысяч гривен за гектар), а также земли Львовской и Винницкой областей – более 80 – 100 тысяч за гектар.

Зато в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях цена варьируется лишь в диапазоне от 35 до 38 тысяч за гектар.

В то же время последние данные Опендатабот свидетельствуют о том, что средняя стоимость гектара составляет 64 701 гривны, по состоянию на ноябрь 2025 года.

В частности самый дорогой гектар – в Ивано-Франковской области, а именно 189 881 гривна. Почти на таком же уровне гектар в Тернопольской области – 189 675 гривен. Третья по стоимости область Ивано-Франковская – 164 902 гривны за гектар. А меньше всего покупатели заплатят за гектар в Херсонской области – всего 31 480 гривен за гектар.

Сколько будет стоить пай в 2026 году?

Как рассказал эксперт по отношениям землепользования, основатель земельного агентства Volodar Владимир Нагорный в комментарии AgroPolit.com, ожидается, что в этом году цена на землю вырастет на 10%.

В частности Нагорный напомнил, что в начале 2025 года средняя цена за гектар составляла 2 300 долларов, а уже в конце 2025 года – 2 600 долларов.

Прогнозируется, что 2026 год будет отличаться от 2025 года тем, что количество вторичных сделок возрастет. Из-за рисков безопасности в стране, инвесторы могут начать выходить из инвестиций. Учитывая текущую цену, выход может быть довольно успешным – даже с удвоением вложенного.

Какой налог на землю в Украине?