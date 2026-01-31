Сколько стоит гектар земли в Украине?
Самые дорогие цены сельскохозяйственные земли в западных областях страны, из которых лидирует Ивано-Франковская область с ценой в 165 тысяч гривен за гектар, сообщают в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Читайте также Из оккупированного Мариуполя вывезли первую партию похищенного украинского зерна
Кроме того, не уступают в цене земли Тернопольской области (до 126 тысяч гривен за гектар), а также земли Львовской и Винницкой областей – более 80 – 100 тысяч за гектар.
Зато в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях цена варьируется лишь в диапазоне от 35 до 38 тысяч за гектар.
- В то же время последние данные Опендатабот свидетельствуют о том, что средняя стоимость гектара составляет 64 701 гривны, по состоянию на ноябрь 2025 года.
- В частности самый дорогой гектар – в Ивано-Франковской области, а именно 189 881 гривна. Почти на таком же уровне гектар в Тернопольской области – 189 675 гривен. Третья по стоимости область Ивано-Франковская – 164 902 гривны за гектар. А меньше всего покупатели заплатят за гектар в Херсонской области – всего 31 480 гривен за гектар.
Сколько будет стоить пай в 2026 году?
Как рассказал эксперт по отношениям землепользования, основатель земельного агентства Volodar Владимир Нагорный в комментарии AgroPolit.com, ожидается, что в этом году цена на землю вырастет на 10%.
В частности Нагорный напомнил, что в начале 2025 года средняя цена за гектар составляла 2 300 долларов, а уже в конце 2025 года – 2 600 долларов.
Прогнозируется, что 2026 год будет отличаться от 2025 года тем, что количество вторичных сделок возрастет. Из-за рисков безопасности в стране, инвесторы могут начать выходить из инвестиций. Учитывая текущую цену, выход может быть довольно успешным – даже с удвоением вложенного.
Какой налог на землю в Украине?
По словам юриста Марины Барабаш для 24 Канала, сумма земельного налога в Украине определяется на основе данных Государственного земельного кадастра, реестра прав на недвижимое имущество и нормативной денежной оценки участка. Они являются базой налогообложения. Плательщики могут воспользоваться электронными сервисами налоговой или налоговыми уведомлениями-решениями, чтобы узнать сумму налога и проверить ее.
При расчете налога учитывается площадь земельного участка, ее нормативная денежная оценка с учетом индексации и ставка налога, установлена местным советом. Также возможен самостоятельный расчет плательщиком. Но для того, чтобы проверить данные лучше обратиться в соответствующие органы.
Индексационный коэффициент нормативной денежной оценки применяется в 2026 году для всех категорий земель и влияет на базу налогообложения, что может изменять сумму налога. Это означает, что размер налога может отличаться в зависимости от обновленной оценки земли и решения местной общины по ставке.