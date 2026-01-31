Скільки коштує гектар землі в Україні?
Найдорожчі ціни сільськогосподарські землі у західних областях країни, з яких лідерує Івано-Франківська область з ціною в 165 тисяч гривень за гектар, повідомляють в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
Крім того, не поступаються в ціні землі Тернопільської області (до 126 тисяч гривень за гектар), а також землі Львівської та Вінницької областей – понад 80 – 100 тисяч за гектар.
Натомість у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях ціна варіюється лише в діапазоні від 35 до 38 тисяч за гектар.
- Водночас останні дані Опендатабот свідчать про те, що середня вартість гектара становить 64 701 гривні, станом на листопад 2025 року.
- Зокрема найдорожчий гектар – в Івано-Франківській області, а саме 189 881 гривня. Майже на такому самому рівні гектар в Тернопільській області – 189 675 гривень. Третя за вартістю область Івано-Франківська – 164 902 гривні за гектар. А найменше покупці заплатять за гектар в Херсонській області – всього 31 480 гривень за гектар.
Скільки буде коштувати пай у 2026 році?
Як розповів експерт з відносин землекористування, засновник земельної агенції Volodar Володимир Нагорний у коментарі AgroPolit.com, очікується, що цьогоріч ціна на землю зросте на 10%.
Зокрема Нагорний нагадав, що на початку 2025 року середня ціна за гектар складала 2 300 доларів, а вже наприкінці 2025 року – 2 600 доларів.
Прогнозується, що 2026 рік відрізнятиметься від 2025 року тим, що кількість вторинних угод зросте. Через безпекові ризики в країні, інвестори можуть почати виходити з інвестицій. Враховуючи поточну ціну, вихід може бути доволі успішним – навіть з подвоєнням вкладеного.
Який податок на землю в Україні?
За словами юристки Марини Барабаш для 24 Каналу, сума земельного податку в Україні визначається на основі даних Державного земельного кадастру, реєстру прав на нерухоме майно та нормативної грошової оцінки ділянки. Вони є базою оподаткування. Платники можуть скористатися електронними сервісами податкової або податковими повідомленнями-рішеннями, щоб дізнатися суму податку та перевірити її.
При розрахунку податку враховується площа земельної ділянки, її нормативна грошова оцінка з урахуванням індексації та ставка податку, встановлена місцевою радою. Також можливий самостійний розрахунок платником. Але для того, щоб перевірити дані краще звернутися до відповідних органів.
Індексаційний коефіцієнт нормативної грошової оцінки застосовується у 2026 році для всіх категорій земель і впливає на базу оподаткування, що може змінювати суму податку. Це означає, що розмір податку може відрізнятися залежно від оновленої оцінки землі та рішення місцевої громади щодо ставки.