Скільки коштує гектар землі в Україні?

Найдорожчі ціни сільськогосподарські землі у західних областях країни, з яких лідерує Івано-Франківська область з ціною в 165 тисяч гривень за гектар, повідомляють в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Крім того, не поступаються в ціні землі Тернопільської області (до 126 тисяч гривень за гектар), а також землі Львівської та Вінницької областей – понад 80 – 100 тисяч за гектар.

Натомість у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях ціна варіюється лише в діапазоні від 35 до 38 тисяч за гектар.

Водночас останні дані Опендатабот свідчать про те, що середня вартість гектара становить 64 701 гривні, станом на листопад 2025 року.

Зокрема найдорожчий гектар – в Івано-Франківській області, а саме 189 881 гривня. Майже на такому самому рівні гектар в Тернопільській області – 189 675 гривень. Третя за вартістю область Івано-Франківська – 164 902 гривні за гектар. А найменше покупці заплатять за гектар в Херсонській області – всього 31 480 гривень за гектар.

Скільки буде коштувати пай у 2026 році?

Як розповів експерт з відносин землекористування, засновник земельної агенції Volodar Володимир Нагорний у коментарі AgroPolit.com, очікується, що цьогоріч ціна на землю зросте на 10%.

Зокрема Нагорний нагадав, що на початку 2025 року середня ціна за гектар складала 2 300 доларів, а вже наприкінці 2025 року – 2 600 доларів.

Прогнозується, що 2026 рік відрізнятиметься від 2025 року тим, що кількість вторинних угод зросте. Через безпекові ризики в країні, інвестори можуть почати виходити з інвестицій. Враховуючи поточну ціну, вихід може бути доволі успішним – навіть з подвоєнням вкладеного.

Який податок на землю в Україні?