Куда обратиться, чтобы проверить, сколько стоит земля?
О том, что делать, чтобы узнать цену земельного участка в своем регионе, говорится на сайте Дії.
Смотрите также Должны ли пенсионеры платить земельный налог в 2026 году
Чтобы узнать стоимость земли, надо заказать выписку о нормативно денежной оценке. Сделать это можно лично в ЦНАПе или через электронный сервис Госгеокадастра.
Для этого необходимо подать соответствующую заявку и ожидать результатов в течение 3 рабочих дней.
Чтобы проверить статус выполнения можно зайти в раздел "История заказанных выписок из технической документации о нормативной денежной оценке", где будет указано, или взяли в работу обращение, или возможно уже обработали.
Обратите внимание! Данные для выписки оформляют на основе имеющейся технической документации, где есть информация о денежной оценке.
В то же время на Портале цифрового преобразования Украины пишут о ситуациях, в которых в частности нужно заказывать выписку:
- для определения земельного налога;
- определении государственной пошлины при обмене/наследовании/ дарении земли;
- определения арендной платы за земельные участки;
- определения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств;
- определения стоимости земли площадью более 50 гектаров для открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.
Как подать заявку на выписку онлайн?
Онлайн-услуги являются бесплатными и доступными 24/7. В любое удобное время можно зайти на соответствующий сайт, чтобы подать заявку. LandLord объясняет алгоритм:
- зайти на сайт – Официальный электронный портал Госгеокадастра;
- пройти идентификацию (можно через электронную подпись, BankID или email и пароль);
- выбрать "Сведения ГЗК";
- выбрать "Заказать";
- заполнить форму для заказа выписки;
Важно! В заявке надо обязательно указать тип земли. Например, "Нормативная денежная оценка земельного участка (с/х назначения за пределами населенных пунктов)" или "Нормативная денежная оценка земельного участка (земли населенных пунктов)".
Далее выбираете форму получения документа, подаете заявление и ждете результатов.
Что известно о купле-продаже земли?
В 2025 году выросли цены на землю, рекорды побила Ивано-Франковская область, где за гектар надо отдать более 388 тысяч гривен.
В то же время военнослужащие могут не покупать землю, а получить ее бесплатно. Однако во время военного положения действуют некоторые ограничения этого процесса.