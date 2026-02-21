Куди звернутися, аби перевірити, скільки коштує земля?

Про те, що робити, щоб дізнатись ціну земельної ділянки у своєму регіоні, йдеться на сайті Дії.

Щоб дізнатись вартість землі, треба замовити витяг про нормативно грошову оцінку. Зробити це можна особисто у ЦНАПі або через електронний сервіс Держгеокадастру.

Для цього необхідно подати відповідну заявку та очікувати на результати протягом 3 робочих днів.

Щоб перевірити статус виконання можна зайти в розділ "Історія замовлених витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку", де буде зазначено, чи взяли в роботу звернення, або можливо вже опрацювали.

Зверніть увагу! Дані для витягу оформлюють на основі наявної технічної документації, де є інформація про грошову оцінку.

Водночас на Порталі цифрового перетворення України пишуть про ситуації, у яких зокрема потрібно замовляти витяг:

для визначення земельного податку;

визначенні державного мита при обміні/спадкуванні/даруванні землі;

визначення орендної плати за земельні ділянки;

визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв;

визначення вартості землі площею понад 50 гектарів для відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.

Як подати заявку на витяг онлайн?

Онлайн-послуги є безкоштовними та доступними 24/7. У будь-який зручний час можна зайти на відповідний сайт, щоб подати заявку. LandLord пояснює алгоритм:

зайти на сайт – Офіційний електронний портал Держгеокадастру;

пройти ідентифікацію (можна через електронний підпис, BankID або email та пароль);

обирати "Відомості ДЗК";

обрати "Замовити";

заповнити форму для замовлення витягу;

Важливо! У заявці треба обов'язково вказати тип землі. Наприклад, "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (с/г призначення за межами населених пунктів)" або "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (землі населених пунктів)".

Далі обираєте форму отримання документа, подаєте заяву й чекаєте результатів.

Що відомо про купівлю-продаж землі?

У 2025 році зросли ціни на землю, рекорди побила Івано-Франківська область, де за гектар треба віддати понад 388 тисяч гривень.

Водночас військовослужбовці можуть не купувати землю, а отримати її безкоштовно. Однак під час воєнного стану діють деякі обмеження цього процесу.