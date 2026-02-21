Скільки коштує земля: як офіційно перевірити ціни у своєму регіоні

Для того, щоб перевірити, скільки коштує земельна ділянка не обов'язково йти до ЦНАПу. Однак потрібно звернутися до Держгеокадастру із відповідною заявкою.

Куди звернутися, аби перевірити, скільки коштує земля?

Про те, що робити, щоб дізнатись ціну земельної ділянки у своєму регіоні, йдеться на сайті Дії.

Щоб дізнатись вартість землі, треба замовити витяг про нормативно грошову оцінку. Зробити це можна особисто у ЦНАПі або через електронний сервіс Держгеокадастру.

Для цього необхідно подати відповідну заявку та очікувати на результати протягом 3 робочих днів.

Щоб перевірити статус виконання можна зайти в розділ "Історія замовлених витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку", де буде зазначено, чи взяли в роботу звернення, або можливо вже опрацювали.

Зверніть увагу! Дані для витягу оформлюють на основі наявної технічної документації, де є інформація про грошову оцінку.

Водночас на Порталі цифрового перетворення України пишуть про ситуації, у яких зокрема потрібно замовляти витяг:

для визначення земельного податку;

визначенні державного мита при обміні/спадкуванні/даруванні землі;

визначення орендної плати за земельні ділянки;

визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв;

визначення вартості землі площею понад 50 гектарів для відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.

Як подати заявку на витяг онлайн?

Онлайн-послуги є безкоштовними та доступними 24/7. У будь-який зручний час можна зайти на відповідний сайт, щоб подати заявку. LandLord пояснює алгоритм:

зайти на сайт – Офіційний електронний портал Держгеокадастру;

пройти ідентифікацію (можна через електронний підпис, BankID або email та пароль);

обирати "Відомості ДЗК";

обрати "Замовити";

заповнити форму для замовлення витягу;

Важливо! У заявці треба обов'язково вказати тип землі. Наприклад, "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (с/г призначення за межами населених пунктів)" або "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (землі населених пунктів)".

Далі обираєте форму отримання документа, подаєте заяву й чекаєте результатів.

Що відомо про купівлю-продаж землі?

У 2025 році зросли ціни на землю, рекорди побила Івано-Франківська область, де за гектар треба віддати понад 388 тисяч гривень.

Водночас військовослужбовці можуть не купувати землю, а отримати її безкоштовно. Однак під час воєнного стану діють деякі обмеження цього процесу.