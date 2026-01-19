Запасы тают, цены растут: в Украине подорожала столовая свекла: в Украине подорожала столовая свекла

В Украине на этой неделе зафиксировали рост цен на столовую свеклу из-за сокращения предложения качественной продукции. В то же время спрос со стороны оптовиков и торговых сетей остается повышенным.

Свекла дорожает на рынке Украины

На рынке Украины на текущей неделе наблюдается тенденция к росту цен на столовую свеклу, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Отечественные производители сообщают о сокращении запасов корнеплодов надлежащего качества, одновременно спрос со стороны оптовых компаний и розничных торговых сетей на эту продукцию растет.

В результате по состоянию на сегодня производителям удается реализовывать столовую свеклу в диапазоне 5 – 10 гривен за килограмм, что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Подорожание в этом сегменте участники рынка объясняют заметным сокращением предложения продукции. На сегодня продажи корнеплодов из необорудованных хранилищ практически завершены, также существенно уменьшилось предложение некондиционных овощей, что, в свою очередь, позволило производителям повысить цены на качественную продукцию.

Обратите внимание! В то же время эксперты отмечают, что текущие цены на столовую свеклу в Украине в среднем на 49% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Вместе с тем участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может иметь временный характер. По их мнению, дальнейшее подорожание может стимулировать фермеров активизировать продажи корнеплодов из хранилищ, что приведет к увеличению предложения и, как следствие, к снижению цен в этом сегменте.

