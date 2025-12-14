Можно ли ставить высокий забор возле дома в 2026 году

Строительные нормы регулируют допустимую высоту забора. Этих правил нужно обязательно придерживаться иначе придется понести наказание. В частности, оплатить штраф. В 2026 году изменение этих норм, не планируется.

Какая возможная высота забора возле дома?

Максимальная высота забора между соседями может составлять 2 метра, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

В то же время высота забора со стороны улицы может быть выше. В этом случае максимум составляет – 2,5 метра.

Заметим, что загораживать забором можно исключительно:

частные домовладения;

или же – приусадебные участки.

Также прежде чем устанавливать забор, необходимо ознакомиться с нормами, которые утверждены местным советом. Ведь органы власти имеют право устанавливать дополнительные требования.

Если установленный забор выше установленных норм, это невозможно узаконить. В таком случае нужно:

изменить полностью забор;

или, по возможности, только его конструкцию.

К тому же придется заплатить значительный штраф, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для предпринимателей и чиновников штраф будет – от 850 гривен до 1 700 гривен;

обычным гражданам придется заплатить – от 340 до 1 360 гривен.

Что еще нужно знать владельцам участков сейчас?