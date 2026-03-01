Временные объекты без документов: что можно строить на собственной земле без разрешения

Чтобы построить что-то на собственном земельном участке – нужно разрешение. Однако объекты, которым не нужен фундамент, можно возвести без лишних бумаг.

Какие объекты можно строить на своем участке без разрешения?

О том, на какое строительство не нужны согласования государства, говорится в постановлении Кабмина.

Иметь частную землю – не означает иметь право для строительства там определенных объектов. По законодательству, чтобы возвести на участке какое-то сооружение, сначала надо получить разрешение и уже потом оформить документы о строительстве.

Исключение – если речь идет о временном объекте. На собственных участках разрешено устанавливать:

навесы, беседки, палатки и накрытия палатки и накрытия;

лестницы и эстакады;

летние души, бассейны бассейны;

теплицы и гаражи (без обустройства фундамента);

скважины и колодцы;

люфт-клозеты, уборные и выгребные ямы;

замощение, заборы, ворота, калитки и приямки;

погреба и входы в них;

террасы и крыльца.

Обратите внимание! Если объект, который планируете возводить, будет иметь фундамент – его нужно оформлять и получить паспорт на строительство.

Какие работы на собственном участке не требуют разрешения?

Без согласования с соответствующими органами можно строить забор, но обязательно с соблюдением строительных норм.

В частности, как сообщает Департамент правого обеспечения ДГС, без документов можно проводить снос или демонтаж. При условии, что это касается сооружений, разрушенных чрезвычайными ситуациями или военными действиями.

В то же время подключиться к услугам электро-, газо-, водоснабжения и заменить кровлю, окна, балконные блоки – можно самостоятельно. Главное, чтобы такие работы не предусматривали вмешательства в несущие конструкции. Иначе – обращаться за разрешением таки придется.

Что нужно знать о праве собственности на объект в пределах земельного участка?