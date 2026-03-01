Укр Рус
Агро 24 Агроновости Временные объекты без документов: что можно строить на собственной земле без разрешения
1 марта, 20:33
3

Временные объекты без документов: что можно строить на собственной земле без разрешения

Дарина Пшеничная
Основні тези
  • На собственной земле без разрешения можно строить временные объекты, которые не имеют фундамента.
  • Демонтаж разрушенных сооружений не требует документов, если это следствие чрезвычайных ситуаций или военных действий.

Чтобы построить что-то на собственном земельном участке – нужно разрешение. Однако объекты, которым не нужен фундамент, можно возвести без лишних бумаг.

Какие объекты можно строить на своем участке без разрешения?

О том, на какое строительство не нужны согласования государства, говорится в постановлении Кабмина.

Смотрите также Как наследовать землю несовершеннолетнему в Украине в 2026 году

Иметь частную землю – не означает иметь право для строительства там определенных объектов. По законодательству, чтобы возвести на участке какое-то сооружение, сначала надо получить разрешение и уже потом оформить документы о строительстве.

Исключение – если речь идет о временном объекте. На собственных участках разрешено устанавливать:

  • навесы, беседки, палатки и накрытия палатки и накрытия;
  • лестницы и эстакады;
  • летние души, бассейны бассейны;
  • теплицы и гаражи (без обустройства фундамента);
  • скважины и колодцы;
  • люфт-клозеты, уборные и выгребные ямы;
  • замощение, заборы, ворота, калитки и приямки;
  • погреба и входы в них;
  • террасы и крыльца.

Обратите внимание! Если объект, который планируете возводить, будет иметь фундамент – его нужно оформлять и получить паспорт на строительство.

Какие работы на собственном участке не требуют разрешения?

Без согласования с соответствующими органами можно строить забор, но обязательно с соблюдением строительных норм.

В частности, как сообщает Департамент правого обеспечения ДГС, без документов можно проводить снос или демонтаж. При условии, что это касается сооружений, разрушенных чрезвычайными ситуациями или военными действиями.

В то же время подключиться к услугам электро-, газо-, водоснабжения и заменить кровлю, окна, балконные блоки – можно самостоятельно. Главное, чтобы такие работы не предусматривали вмешательства в несущие конструкции. Иначе – обращаться за разрешением таки придется.

Что нужно знать о праве собственности на объект в пределах земельного участка?

  • По законодательству земельный участок и дом, возведенный в его пределах, принадлежат одному собственнику. Однако бывают ситуации, когда собственность на возведенный объект надо получить дополнительно.

  • В то же время если на участке начать строительство без оформления права пользования землей – такие действия будут считаться самовольными. Как результат – здание могут снести.