Часто владельцы земли в Украине сдают свои паи в аренду. Часто встречаются и такие случаи, когда арендатор может сдавать землю в субаренду.

Что такое субаренда земли?

Субаренда предусматривает передачу арендатором (основным пользователем земли) земельного участка во временное пользование другому лицу – субарендатору, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". По закону, это допустимо, но только с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено самим договором аренды.

Читайте также Почему земельный участок важно использовать по целевому назначению

В части 2 статьи 8 Закона "Об аренде земли" говорится, что: "Передача земельного участка в субаренду допускается только с письменного согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором аренды".

Важно! Субарендатор имеет те же права и обязанности, что и арендатор, но он не может передавать участок дальше (субаренда запрещена, если иное прямо не предусмотрено).

Какие могут быть правовые риски субаренды?

Отсутствие согласия арендодателя. Субаренда будет признана недействительной. Это может повлечь за собой штрафы и судебные споры.

Субаренда будет признана недействительной. Это может повлечь за собой штрафы и судебные споры. Несоблюдение срока действия. Субаренда не может быть длиннее, чем основной договор аренды. После прекращения основного договора субаренда автоматически прекращается.

Субаренда не может быть длиннее, чем основной договор аренды. После прекращения основного договора субаренда автоматически прекращается. Регистрационные проблемы. Заключив договор субаренды, необходимо внести изменения в Государственный реестр вещных прав. Иначе субарендатор не сможет защитить свои права в суде.

Заключив договор субаренды, необходимо внести изменения в Государственный реестр вещных прав. Иначе субарендатор не сможет защитить свои права в суде. Нарушение целевого назначения земли. Если субарендатор использует землю не по целевому назначению, ответственность несет и он, и арендатор.

Если субарендатор использует землю не по целевому назначению, ответственность несет и он, и арендатор. Риски двойной передачи. Если арендатор заключил несколько субаренд на один и тот же участок – это основание для судебного спора.

Каким образом защитить стороны субаренды?

Арендатору:

Получите письменное согласие арендодателя (если это не предусмотрено заранее в договоре).

Заключите субаренду в письменной форме с четким описанием границ, целевого использования и срока.

Проконтролируйте регистрацию договора.

Субарендатору:

Проверьте регистрацию основного договора аренды.

Требуйте копию согласия арендодателя или выписку из договора, который это позволяет.

Заключайте субаренду на срок не дольше, чем основной договор.

Арендодателю (собственнику земли):

Закрепите в договоре аренды условия субаренды: разрешена ли она, и при каких условиях.

Включите контрольные механизмы: обязанность уведомления, право проверки.

Обратите внимание! Субаренда является легальным, но рискованным инструментом, особенно для агросектора или застройщиков. Правильно оформленный договор субаренды со всеми разрешениями и регистрацией – это залог спокойствия для каждой из сторон.

Можно ли в Украине арендовать землю под сенокос без аукциона?