18 сентября, 22:00
Какие могут быть риски при субаренде земли

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Субаренда допустима только с согласия арендодателя и запрещает дальнейшую передачу участка.
  • Основные риски субаренды включают отсутствие согласия арендодателя, несоблюдение сроков, регистрационные проблемы и нарушение целевого назначения земли.

Часто владельцы земли в Украине сдают свои паи в аренду. Часто встречаются и такие случаи, когда арендатор может сдавать землю в субаренду.

Что такое субаренда земли?

Субаренда предусматривает передачу арендатором (основным пользователем земли) земельного участка во временное пользование другому лицу – субарендатору, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". По закону, это допустимо, но только с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено самим договором аренды.

В части 2 статьи 8 Закона "Об аренде земли" говорится, что: "Передача земельного участка в субаренду допускается только с письменного согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором аренды".

Важно! Субарендатор имеет те же права и обязанности, что и арендатор, но он не может передавать участок дальше (субаренда запрещена, если иное прямо не предусмотрено).

Какие могут быть правовые риски субаренды?

  • Отсутствие согласия арендодателя. Субаренда будет признана недействительной. Это может повлечь за собой штрафы и судебные споры.
  • Несоблюдение срока действия. Субаренда не может быть длиннее, чем основной договор аренды. После прекращения основного договора субаренда автоматически прекращается.
  • Регистрационные проблемы. Заключив договор субаренды, необходимо внести изменения в Государственный реестр вещных прав. Иначе субарендатор не сможет защитить свои права в суде.
  • Нарушение целевого назначения земли. Если субарендатор использует землю не по целевому назначению, ответственность несет и он, и арендатор.
  • Риски двойной передачи. Если арендатор заключил несколько субаренд на один и тот же участок – это основание для судебного спора.

Каким образом защитить стороны субаренды?

Арендатору:

  • Получите письменное согласие арендодателя (если это не предусмотрено заранее в договоре).
  • Заключите субаренду в письменной форме с четким описанием границ, целевого использования и срока.
  • Проконтролируйте регистрацию договора.

Субарендатору:

  • Проверьте регистрацию основного договора аренды.
  • Требуйте копию согласия арендодателя или выписку из договора, который это позволяет.
  • Заключайте субаренду на срок не дольше, чем основной договор.

Арендодателю (собственнику земли):

  • Закрепите в договоре аренды условия субаренды: разрешена ли она, и при каких условиях.
  • Включите контрольные механизмы: обязанность уведомления, право проверки.

Обратите внимание! Субаренда является легальным, но рискованным инструментом, особенно для агросектора или застройщиков. Правильно оформленный договор субаренды со всеми разрешениями и регистрацией – это залог спокойствия для каждой из сторон.

