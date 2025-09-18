Що таке суборенда землі?

Суборенда передбачає передачу орендарем (основним користувачем землі) земельної ділянки у тимчасове користування іншій особі – суборендарю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". За законом, це допустимо, але лише за згодою орендодавця, якщо інше не передбачено самим договором оренди.

Читайте також Чому земельну ділянку важливо використовувати за цільовим призначенням

У частині 2 статті 8 Закону "Про оренду землі" йдеться, що: "Передача земельної ділянки в суборенду допускається лише за письмовою згодою орендодавця, якщо інше не передбачено договором оренди".

Важливо! Суборендар має ті ж права та обов'язки, що й орендар, але він не може передавати ділянку далі (субсуборенда заборонена, якщо інше прямо не передбачено).

Які можуть бути правові ризики суборенди?

Відсутність згоди орендодавця. Суборенда буде визнана недійсною. Це може потягнути за собою штрафи та судові спори.

Суборенда буде визнана недійсною. Це може потягнути за собою штрафи та судові спори. Недотримання строку дії. Суборенда не може бути довшою, ніж основний договір оренди. Після припинення основного договору суборенда автоматично припиняється.

Суборенда не може бути довшою, ніж основний договір оренди. Після припинення основного договору суборенда автоматично припиняється. Реєстраційні проблеми. Уклавши договір суборенди, необхідно внести зміни до Державного реєстру речових прав. Інакше суборендар не зможе захистити свої права в суді.

Уклавши договір суборенди, необхідно внести зміни до Державного реєстру речових прав. Інакше суборендар не зможе захистити свої права в суді. Порушення цільового призначення землі. Якщо суборендар використовує землю не за цільовим призначенням, відповідальність несе і він, і орендар.

Якщо суборендар використовує землю не за цільовим призначенням, відповідальність несе і він, і орендар. Ризики подвійної передачі. Якщо орендар уклав кілька суборенд на одну і ту ж ділянку – це підстава для судового спору.

Яким чином захистити сторони суборенди?

Орендарю:

Отримайте письмову згоду орендодавця (якщо це не передбачено наперед в договорі).

Укладіть суборенду в письмовій формі із чітким описом меж, цільового використання та строку.

Проконтролюйте реєстрацію договору.

Суборендарю:

Перевірте реєстрацію основного договору оренди.

Вимагайте копію згоди орендодавця або витяг з договору, який це дозволяє.

Укладайте суборенду на строк не довший, ніж основний договір.

Орендодавцю (власнику землі):

Закріпіть у договорі оренди умови суборенди: чи дозволена вона, і за яких умов.

Включіть контрольні механізми: обов'язок повідомлення, право перевірки.

Зверніть увагу! Суборенда є легальним, але ризикованим інструментом, особливо для агросектору чи забудовників. Правильно оформлений договір суборенди із усіма дозволами та реєстрацією – це запорука спокою для кожної зі сторін.

Чи можна в Україні орендувати землю під сінокіс без аукціону?