Что такое субаренда земли?
Субаренда предусматривает передачу арендатором (основным пользователем земли) земельного участка во временное пользование другому лицу – субарендатору, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". По закону, это допустимо, но только с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено самим договором аренды.
В части 2 статьи 8 Закона "Об аренде земли" говорится, что: "Передача земельного участка в субаренду допускается только с письменного согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором аренды".
Важно! Субарендатор имеет те же права и обязанности, что и арендатор, но он не может передавать участок дальше (субаренда запрещена, если иное прямо не предусмотрено).
Какие могут быть правовые риски субаренды?
- Отсутствие согласия арендодателя. Субаренда будет признана недействительной. Это может повлечь за собой штрафы и судебные споры.
- Несоблюдение срока действия. Субаренда не может быть длиннее, чем основной договор аренды. После прекращения основного договора субаренда автоматически прекращается.
- Регистрационные проблемы. Заключив договор субаренды, необходимо внести изменения в Государственный реестр вещных прав. Иначе субарендатор не сможет защитить свои права в суде.
- Нарушение целевого назначения земли. Если субарендатор использует землю не по целевому назначению, ответственность несет и он, и арендатор.
- Риски двойной передачи. Если арендатор заключил несколько субаренд на один и тот же участок – это основание для судебного спора.
Каким образом защитить стороны субаренды?
Арендатору:
- Получите письменное согласие арендодателя (если это не предусмотрено заранее в договоре).
- Заключите субаренду в письменной форме с четким описанием границ, целевого использования и срока.
- Проконтролируйте регистрацию договора.
Субарендатору:
- Проверьте регистрацию основного договора аренды.
- Требуйте копию согласия арендодателя или выписку из договора, который это позволяет.
- Заключайте субаренду на срок не дольше, чем основной договор.
Арендодателю (собственнику земли):
- Закрепите в договоре аренды условия субаренды: разрешена ли она, и при каких условиях.
- Включите контрольные механизмы: обязанность уведомления, право проверки.
Обратите внимание! Субаренда является легальным, но рискованным инструментом, особенно для агросектора или застройщиков. Правильно оформленный договор субаренды со всеми разрешениями и регистрацией – это залог спокойствия для каждой из сторон.
Можно ли в Украине арендовать землю под сенокос без аукциона?
В Украине возможно арендовать земли для сенокоса без аукциона по упрощенной процедуре во время военного положения.
Аренда осуществляется на срок до 1 года без права изменения целевого назначения, с подачей заявления в местную администрацию или орган самоуправления.