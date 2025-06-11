Цены на свеклу в Украине продолжают держаться на рекордном уровне

Уже несколько недель столовая свекла в Украине дорожает. Сейчас ее стоимость до сих пор держится на высоких отметках.

Почему цены на свеклу не падают

На этой неделе на украинском рынке продолжает увеличиваться предложение свеклы нового урожая из местных хозяйств, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В то же время цены на прошлогодние корнеплоды удерживаются на рекордно высоких позициях.

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Предложение свеклы урожая 2024 года на украинском рынке достаточно ограничено, но спрос на эти овощи со стороны покупателей остается высоким. Как следствие, цены на эти корнеплоды уже несколько месяцев находятся на рекордно высоком уровне по сравнению с ценами прошлого сезона.

Обратите внимание! Так, на данный момент продукция поступает в продажу по 25 – 33 гривны за килограмм (60 – 80 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 21% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Сезон столовой свеклы нового урожая начался примерно в то же время, что и год назад. Отпускные цены сейчас варьируются в диапазоне 32 – 40 гривен за килограмм (77 – 96 центов за килограмм).

Важно! При этом по мере увеличения предложения свеклы нового урожая цены на эту продукцию постепенно снижаются. Но как говорят участники рынка, в этом сезоне это снижение может быть незначительным из-за отсутствия давления на цены переходными запасами овощей урожая 2024 года.