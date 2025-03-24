В Украине столовая свекла подорожала в 1,5 раза за год: какие цены в магазинах

Украинские производители предлагают к продаже столовую свеклу значительно дороже, чем год назад. Более того, рост цены пока и не думает останавливаться.

Почему свекла неуклонно дорожает

Украинские фермеры сейчас предлагают столовую свеклу значительно дороже, чем год назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В то же время цены на эти корнеплоды продолжают стремительно расти.

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Хозяйства населения сообщают о сокращении запасов свеклы товарного качества, тогда как спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей на продукцию только растет. Большинство украинских производителей сейчас не соглашается на реализацию столовой свеклы дешевле 17 – 22 гривны за килограмм (22 – 33 цента за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Обратите внимание! Причиной такого резкого подорожания стал дефицит столовой свеклы на рынке. Найти достаточные объемы этого корнеплода высокого качества сейчас для оптовых компаний стало очень непростой задачей. В результате спрос на эту продукцию сегодня преобладает над предложением, что позволяет производителям устанавливать более высокие цены на столовую свеклу.

Сколько стоят свекла в магазине

Журналисты 24 Канала исследовали стоимость свеклы в популярных магазинах Украины:

Свекла, 1 килограмм

Auchan 21,80 гривны;

21,80 гривны; Metro 22,90 гривны;

22,90 гривны; Мегамаркет 37,00 гривны;

37,00 гривны; АТБ 22,89 гривны;

22,89 гривны; Сильпо 25,20 гривны.

Интересно! Эксперты добавляют, что на сегодня свекла в Украине уже стоит в среднем на 51% дороже, чем годом ранее. При этом большинство производителей намерены снова повысить цены на эти корнеплоды уже со следующей недели.