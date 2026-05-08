В Украине стремительно дешевеют тепличные огурцы: цены упали уже на 30%

Украинский рынок тепличных огурцов переживает резкое падение цен из-за избытка продукции и слабого спроса. Производители вынуждены продавать овощи значительно дешевле, чтобы избежать накопления товара на складах.

Предложение огурцов на рынке стремительно выросло

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают быстро снижаться. По данным аналитиков аналитиков EastFruit, производители сейчас продают продукцию значительно дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Основной причиной удешевления участники рынка называют сезонное увеличение объемов продукции на фоне слабого спроса. В тепличных хозяйствах продолжаются стабильные и достаточно большие выборки огурцов, что привело к перенасыщению рынка.

При этом потребительский спрос заметно просел по сравнению с предыдущей неделей, из-за чего продавцам все сложнее поддерживать прежний уровень цен.

Производители вынуждены продавать дешевле

Сейчас украинские тепличные комбинаты реализуют огурцы по 30 – 60 гривен за килограмм. Это в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Из-за замедления продаж производители вынуждены пересматривать цены в сторону снижения, чтобы активизировать сбыт и не допустить накопления больших объемов нереализованной продукции.

Аналитики также отмечают, что нынешние цены на тепличные огурцы примерно на 30% ниже, чем в начале мая прошлого года. В то же время участники рынка не исключают дальнейшего удешевления, если темпы реализации будут оставаться низкими.

Сколько сейчас стоят огурцы?

Согласно данным "Минфина", в супермаркетах Украины установились такие цены на огурцы:

Auchan 59,90 гривны за килограмм;

Metro 79 гривен за килограмм;

Megamarket 75 гривен за килограмм;

АТБ 89,89 гривен за килограмм;

VARUS 59,90 гривны за килограмм.

На украинском рынке начала стремительно дорожать прошлогодняя морковь из-за сокращения запасов в хранилищах.

Цены на морковь в Украине выросли на 22% из-за сокращения запасов в хранилищах.

В супермаркетах цены на морковь колеблются от 19,90 до 24,20 гривен за килограмм.

В то же время аналитики напоминают, что в прошлом году ситуация на рынке была похожей, однако тогда морковь стоила значительно дороже. В среднем цены на качественную продукцию были в 3,2 раза выше, чем сейчас.