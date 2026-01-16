Меньше импорта – выше цены: в Украине подорожали тепличные помидоры

Сокращение поставок тепличных томатов, прежде всего из Турции, позволило продавцам в Украине несколько повысить цены. В то же время слабый спрос в середине января сдерживает более резкое подорожание продукции.

Почему цены на тепличные помидоры начали расти?

Существенное сокращение предложения тепличных помидоров на украинском рынке на текущей неделе позволило продавцам незначительно повысить отпускные цены в этом сегменте, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основным поставщиком продукции в это время года остается Турция, однако на протяжении последних нескольких недель объемы поставок тепличных томатов из Турции несколько снизились.

Читайте также В Украине зафиксировали перепроизводство овощей "борщевого набора" из-за высоких цен

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас на украинском рынке тепличные помидоры в оптовом сегменте предлагаются в диапазоне 90 – 110 гривен за килограмм (2,09 – 2,55 доллара за килограмм), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время эксперты отмечают, что продавцы не решаются на более существенное повышение цен, несмотря на довольно слабый спрос как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сейчас тепличные помидоры в Украине в среднем продаются на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. В то же время многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в этом сегменте имеет временный характер. Они не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь после нормализации поставок турецкой продукции на украинский рынок.

Цены на капусту в Украине снова начали расти