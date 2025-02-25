В Польше обсуждают торговые ограничения на украинскую агропродукцию

Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призвали вернуть довоенные квоты на импорт сельхозпродукции из Украины. Этот вопрос активно обсуждался во время встречи европейских министров сельского хозяйства, однако Польша пока не поддерживает эту инициативу.

Польша обсуждает торговые ограничения

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский отметил, что Европейская комиссия играет ключевую роль в регулировании торговой политики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Польша проводит консультации как со странами, граничащих с Украиной, так и с Еврокомиссией и другими участниками переговорного процесса.

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Наша позиция заключается в том, что мы должны обсуждать это сейчас, но также мы просто не знаем, что произойдет в ближайшие дни. Тарифы, военная ситуация в Украине, все это требует определенной перспективы,

– отметил Чеслав Секерский.

Секерский отметил, что будущие торговые меры зависят от военной ситуации в Украине и возможных изменений в торговой политике ЕС. Также важным является вопрос соблюдения Украиной европейских стандартов в сфере сельскохозяйственного производства и устойчивого развития.

Когда могут применить ограничения

По словам министра, многое зависит от того, как изменится ситуация, потому что соответственно может измениться объем нашей помощи.

И наши переговоры, наши двусторонние переговоры также должны содержать то, что украинская сторона будет предлагать, то есть перенимать наши стандарты и требования к сельскохозяйственному производству в Европе, или стандарты в сфере устойчивого развития там, в Украине. Но, конечно, мы сможем лучше взглянуть на все это, когда станет понятной военная ситуация в Украине. Мы считаем, что страны, которые граничат с Украиной, конечно, испытывают больше всего последствий открытия рынков, и это потребует действий на уровне Комиссии,

– сказал министр сельского хозяйства Польши.

Польша поддерживает постоянные контакты с Украиной, а уже 13 марта запланировано заседание межправительственной комиссии, где будут рассмотрены дальнейшие шаги по регулированию аграрной торговли.

Поляки пока не определились

Таким образом, Польша пока не выступает ни "за", ни "против" возвращения к квотам и ожидает консультаций в рамках ЕС, чтобы найти компромиссное решение, которое устроит все стороны.

Все это открытые дебаты. И мы имеем позицию четырех стран. Но на данный момент, как председательствующая страна, мы не выступаем ни за, ни против, потому что даже если мы как страна являемся стороной, мы как председательствующая страна должны искать компромиссы. У нас будет заседание межправительственной комиссии 13 марта, и мы также постоянно поддерживаем двусторонние контакты,

– подытожил польский чиновник.