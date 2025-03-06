Как повлияет повышение учетной ставки на инфляцию и цены

В январе инфляция достигла 12,9% в годовом измерении. В феврале она продолжила расти. Этому ускорению способствовало действие временных факторов.

Почему будет расти инфляция

Инфляция в ближайшие месяцы может расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Факторы, способствующие увеличению уровня инфляции:

влияние худших урожаев, что были в прошлом году;

увеличение производственных затрат у предприятий.

Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных двигателей инфляции она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однознакового уровня в конце года. На горизонте политики инфляция снизится до цели 5%,

– говорится в сообщении НБУ.

Обратите внимание! С 7 марта 2025 года учетная ставка вырастет до 15,5%.

Будут ли расти цены

Повышение учетной ставки должно положительно повлиять на общую ситуацию. В частности, ограничить давление на цены.

Нужно понимать, что война, которая продолжается, является одним из главных факторов, который влияет на цены. Разрушение и повреждение энергосистемы, например, увеличивает себестоимость товара. Соответственно, растет и его конечная цена.

Дальнейшее повреждение инфраструктуры прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны себестоимости производства продукции,

– отмечает НБУ.

Стоит отметить, что меры НБУ и поступления новых урожаев будет способствовать торможению процесса роста цен, в том числе и на продовольственные товары.

Заметьте! НБУ выразил готовность принять дополнительные меры в случае дальнейшего усиления рисков, относительно инфляционных ожиданий и ценовой динамики.