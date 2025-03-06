Чому зростатиме інфляція

Інфляція в найближчі місяці може зростати, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Фактори, що сприятимуть збільшенню рівня інфляції:

вплив гірших урожаїв, що були торік;

збільшення виробничих витрат у підприємств.

Завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Зверніть увагу! З 7 березня 2025 року облікова ставка зросте до 15,5%.

Чи будуть зростати ціни

Підвищення облікової ставки має позитивно вплинути на загальну ситуацію. Зокрема, обмежити тиск на ціни.

Потрібно розуміти, що війна, яка триває, є одним з головних факторів, який впливає на ціни. Руйнування та пошкодження енергосистеми, наприклад, збільшує собівартість товару. Відповідно, зростає і його кінцева ціна.

Подальше пошкодження інфраструктури передусім енергетичної, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку собівартості виробництва продукції,

– наголошує НБУ.

Варто зазначити, що заходи НБУ та надходження нових урожаїв сприятиме гальмуванню процесу зростання цін, зокрема і на продовольчі товари.

Зауважте! НБУ виразив готовність ужити додаткових заходів у разі подальшого посилення ризиків, відносно інфляційних очікувань та цінової динаміки.