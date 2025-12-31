Экспорт украинской баранины почти полностью идет на рынок ОАЭ

Экспорт украинской баранины и козлятины в январе –ноябре 2025 года вырос на 35% и достиг 185 тонн, а выручка увеличилась почти на 45% –до 711 тысяч долларов. Почти весь объем продукции (99,3%) был поставлен на рынок ОАЭ.

Украина продает почти всю баранину в Объединенные Арабские Эмираты

В течение января-ноября 2025 года Украина отправила на экспорт 185 тонн баранины и козлятины, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. Это на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Читайте также Какие прогнозы по ценам на мясо на 2026 год

В денежном эквиваленте экспорт баранины из Украины за 11 месяцев этого года вырос на 44,5% – до 711 тысяч долларов, в сравнении с январем-ноябрем 2024 года.

Обратите внимание! 99,3% украинской баранины и козлятины от всего экспортного объема в течение 11 месяцев 2025 года покупали ОАЭ.

Экспорт скота из Украины растет: какие страны купили больше всего?