Експорт української баранини майже повністю йде на ринок ОАЕ

Експорт української баранини та козлятини у січні – листопаді 2025 року зріс на 35% і сягнув 185 тонн, а виторг збільшився майже на 45% – до 711 тисяч доларів. Майже весь обсяг продукції (99,3%) було поставлено на ринок ОАЕ.

Україна продає майже усю баранину в Об'єднані Арабські Емірати

Протягом січня-листопада 2025 року Україна відправила на експорт 185 тонн баранини і козлятини, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Державної митної служби. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

У грошовому еквіваленті експорт баранини з України за 11 місяців цього року зріс на 44,5% – до 711 тисяч доларів, як порівняти з січнем-листопадом 2024 року.

Зверніть увагу! 99,3% української баранини і козлятини від усього експортного обсягу протягом 11 місяців 2025 року купували ОАЕ.

