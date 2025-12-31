Експорт української баранини майже повністю йде на ринок ОАЕ
- Експорт української баранини та козлятини за січень-листопад 2025 року зріс на 35% до 185 тонн, а виторг збільшився на 45% до 711 тисяч доларів.
- 99,3% української баранини та козлятини було експортовано до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Експорт української баранини та козлятини у січні – листопаді 2025 року зріс на 35% і сягнув 185 тонн, а виторг збільшився майже на 45% – до 711 тисяч доларів. Майже весь обсяг продукції (99,3%) було поставлено на ринок ОАЕ.
Україна продає майже усю баранину в Об'єднані Арабські Емірати
Протягом січня-листопада 2025 року Україна відправила на експорт 185 тонн баранини і козлятини, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Державної митної служби. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
У грошовому еквіваленті експорт баранини з України за 11 місяців цього року зріс на 44,5% – до 711 тисяч доларів, як порівняти з січнем-листопадом 2024 року.
Зверніть увагу! 99,3% української баранини і козлятини від усього експортного обсягу протягом 11 місяців 2025 року купували ОАЕ.
Експорт худоби з України зростає: які країни купили найбільше?
Україна за 11 місяців 2025 року експортувала 17,33 тисячі тонн живої великої рогатої худоби, що на 23% більше, ніж у попередньому році, з виторгом 40,08 мільйона доларів (+49%).
Основними напрямками експорту живої худоби були Ліван (85%), Казахстан (8%) та Лівія (6,3%), тоді як охолоджена та морожена яловичина експортувалася переважно до Туреччини, Азербайджану та Китаю.