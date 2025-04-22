Цены на экспортную украинскую агропродукцию выросли на 40%
- Основные экспортные товары подорожали, частности подсолнечное масло на 37,8%, кукуруза на 27,1%, пшеница на 27,4%.
- С начала 2025 года Украина экспортировала 2,5 миллиона тонн агропродукции на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Рост стоимости продукции украинского агросектора достиг 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Экспорт вырос благодаря увеличению объемов экспорта отдельных прибыльных видов товаров.
Украинская агропродукция дорожает
Стоимость тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла на в 1,4 раза (40%), сообщает 24 Канал со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля. Цены выросла с 315 долларов в 2024 году до 443 долларов в апреле 2025 года.
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Рост цены экспорта объясняют увеличением экспорта продукции с добавленной стоимостью, в частности биоэтанола. Кроме того, с 2024 года подорожали и основные экспортные товары:
- подсолнечное масло – 1174 долларов за тонну (+37,8%);
- кукуруза – 217 долларов за тонну (+27,1%);
- пшеница – 231 доллар за тонну (+27,4%);
- мясо птицы – 2385 долларов за тонну (+11,2%);
- соевые бобы – 409 долларов за тонну (+4,3%).
Всего с начала 2025 года Украина экспортировала 2,5 миллиона тонн агропродукции на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Важно! В министерстве отмечают, что работают над расширением географии экспорта и поддержкой агропереработки, чтобы аграрный сектор приносил больше прибыли экономике страны.