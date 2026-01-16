Урожай несмотря на вызовы: Украина собрала около 76 миллионов тонн зерна и масличных
- Украинские аграрии завершают сбор урожая, собрано около 76 миллионов тонн зерновых и масличных культур.
- Уборка кукурузы продолжается, собрано 90% урожая, а озимыми культурами засеяно 6,4 миллиона гектаров.
Украинские аграрии завершают сбор урожая зерновых и масличных культур, несмотря на проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Общий объем производства за сезон уже достиг около 76 миллионов тонн.
Аграрии собрали зерновые, а уборка кукурузы кое-где продолжается
По данным Всеукраинского аграрного совета, в Украине еще продолжается уборка кукурузы, ведь отдельные хозяйства из-за перебоев с электроэнергией только сейчас завершают работы, сообщает 24 Канал. Сейчас собрано около 90 процентов урожая, сообщил в Медиацентре Украина заместитель председателя организации Денис Марчук.
По его словам, аграрии уже намолотили более 58 миллионов тонн зерновых культур и около 17,7 миллиона тонн масличных. Таким образом, совокупный показатель зерновых и масличных культур составляет ориентировочно 76 миллионов тонн.
Обратите внимание! Кроме того, в Украине озимыми культурами засеяно 6,4 миллиона гектаров. В целом ситуация с посевами контролируемая, озимые находится в состоянии покоя, а повреждения от морозов зафиксированы лишь в отдельных районах Одесской области.
Украина резко потеряла позиции на рынке кукурузы ЕС
Поставки украинской кукурузы в ЕС сократились с 5,78 миллиона тонн до 2,15 миллиона тонн, снижая долю импорта с 56% до 26%.
Бразилия и США заняли освободившиеся позиции, обеспечив 35% и 31,8% европейских закупок кукурузы соответственно.