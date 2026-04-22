Украинские яйца обваливают рынок Британии: фермеры бьют тревогу

В Великобритании обостряется конкуренция на рынке яиц из-за роста импорта из Украины. Местные фермеры заявляют, что более дешевая продукция вытесняет их с собственного рынка.

Дешевый импорт меняет баланс на рынке

Британские производители яиц все громче выражают недовольство ростом импорта украинской продукции, сообщает "Коммерсант украинский". Основная причина – существенная разница в цене, которая усложняет конкуренцию для местных хозяйств.

Спрос на яйца в Великобритании стабильно растет. По подсчетам отраслевых источников, средний житель страны в прошлом году потребил около 209 яиц. Такая динамика связана с популярностью домашней выпечки после пандемии и ростом культуры бранчей.

В то же время внутреннее производство не полностью покрывает потребности рынка. В четвертом квартале 2025 года в стране произвели 273 миллиона дюжин яиц, однако этого оказалось недостаточно для удовлетворения спроса.

Почему украинские яйца вызывают споры?

Ситуация обострилась после того, как Великобритания отменила пошлины и квоты на ряд украинских аграрных товаров. Это способствовало резкому росту импорта: только за прошлый год в страну завезли около 200 миллионов яиц из Украины.

В результате доля импортной продукции существенно возросла – сейчас примерно одно яйцо из девяти на полках британских магазинов имеет иностранное происхождение. Еще несколько лет назад этот показатель был в разы ниже.

Отдельное беспокойство вызывает структура импорта. Значительная часть продукции относится к классу B – это яйца, которые используют в пищевой промышленности и заведениях общественного питания. Британские фермеры считают, что именно дешевый сегмент создает наибольшее давление на рынок.

Также они обращают внимание на разницу в стандартах производства. В Великобритании запрещено клеточное содержание кур, тогда как часть украинской продукции происходит именно из таких систем. Поэтому местные производители говорят о неравных условиях конкуренции и призывают к пересмотру правил импорта.

