Весенние заморозки привели к значительным потерям персиков в украинских садоводствах. Из-за этого и ряда других факторов на полках магазинов в основном импортные фрукты.

Почему украинские производители не могут взять верх над импортом?

Значительные потери от весенних заморозков привели к тому, что полки украинских супермаркетов в этом сезоне заполнены преимущественно импортными косточковыми фруктами, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В то же время Украина теряет не только урожай, но и рыночные возможности.

Читайте также Голубика стремительно дешевеет на рынке Украины: какая сейчас цена за килограмм

В этом году украинцы почти не увидят отечественного персика на полках. Более 90% фруктов – импорт,

– рассказал, директор компании Green Technology Ltd Дмитрий Остапенко.

По его мнению, ситуация демонстрирует более глубокие структурные проблемы: низкий уровень защиты садов, отсутствие государственной поддержки и недостаточный уровень внедрения современных технологий.

Обратите внимание! По мнению экспертов, иронично, что климатические условия Украины позволяют выращивать высококачественный персик и нектарин, конкурируя с Италией, Испанией или Грецией. Но на практике – импорт побеждает, и не только из-за погодных условий.

Остапенко отмечает, что из-за потери урожая страна недополучает валютные поступления, теряет рабочие места, а внутренний рынок остается зависимым от внешних поставок.

Важно! На фоне климатических вызовов и геополитической нестабильности Украине следует срочно формировать системную политику развития садоводства - с ориентацией на внутреннее потребление, экспорт и поддержку производителя, говорится в публикации.