Чому українські виробники не можуть взяти верх над імпортом?

Значні втрати від весняних заморозків призвели до того, що полиці українських супермаркетів цього сезону заповнені переважно імпортними кісточковими фруктами, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Водночас Україна втрачає не лише урожай, але й ринкові можливості.

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Цього року українці майже не побачать вітчизняного персика на полицях. Більше 90% фруктів – імпорт,

– розповів, директор компанії Green Technology Ltd Дмитро Остапенко.

На його думку, ситуація демонструє глибші структурні проблеми: низький рівень захисту садів, відсутність державної підтримки та недостатній рівень впровадження сучасних технологій.

Зверніть увагу! На думку експертів, іронічно, що кліматичні умови України дозволяють вирощувати високоякісний персик і нектарин, конкуруючи з Італією, Іспанією чи Грецією. Та на практиці – імпорт перемагає, і не лише через погодні умови.

Остапенко зазначає, що через втрату урожаю країна недоотримує валютні надходження, втрачає робочі місця, а внутрішній ринок залишається залежним від зовнішніх поставок.

Важливо! На тлі кліматичних викликів і геополітичної нестабільності Україні слід терміново формувати системну політику розвитку садівництва — з орієнтацією на внутрішнє споживання, експорт та підтримку виробника, говориться у публікації.