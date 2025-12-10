Цены на молочном рынке падают: украинские производители вырываются вперед

Исследователи молочного рынка говорят, что сейчас наблюдается увеличение как поголовья скота на молочных фермах, так и одновременно уменьшение мировых цен на "молочку". Низкие цены на сырье дают шанс украинским переработчикам на фоне тяжелой ситуации для производителей остального мира.

Украинские производители молочных продуктов получили шанс

Промышленное молочное скотоводство Украины в 2025 году продолжило восстановление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз молочных предприятий Украины (СМПУ). Количество коров на предприятиях и в ФЛП выросло на 2,3%, а производство сырого молока за 10 месяцев – на 7,6%.

Читайте также Украина теряет позиции экспортера "молочки" в ЕС: почему это происходит

По словам аналитиков ожидается, что молочно-товарные фермы (МТФ) в этом году дадут на 0,2 миллиона тонн молока больше, чем в 2024 году, а поступления молока на переработку превысят 3,6 миллиона тонн (против 3,2 миллиона тонн в прошлом году). Такие результаты стали возможными благодаря хорошей ценовой конъюнктуре 2023-2024 годов, что стимулировала активные инвестиции в строительство и расширение ферм.

Выведите свой агробизнес на новый уровень! Open Agri Club – платформа, которая помогает малым фермерам и агропредприятиям развиваться, внедрять новые решения и расти. Финансирование под посевную, анализ почвы, удобрения, опыт экспертов и профессиональные консультации. Стройте будущее украинского агросектора вместе с Open Agri Club.

Впрочем, они отмечают, что осенью ситуация осложнилась из-за резкого падения мировых цен, в частности, масло в ЕС подешевело более чем на 30%, сыры – почти на четверть, существенно упала цена сухого молока. Это привело к снижению закупочных цен на сырое молоко в мире: FrieslandCampina с августа опустила их почти на 25%; цены просели в США, Новой Зеландии и странах Mercosur. С ноября падение ощутимо коснулось и Украины, оно продлится и зимой.

В мире низкая стоимость сырья может привести к банкротствам мелких ферм, особенно в ЕС. Украина же в этой ситуации имеет определенное преимущество, ведь движется по "американской модели" с большими МТФ (в среднем 300+ коров), современными технологиями, собственной кормовой базой и более низкой кредитной нагрузкой,

– говорят аналитики.

После завершения ценового кризиса, который, по оценкам, может продлиться до весны 2026 года, предложение молока в мире сократится, и цены начнут восстанавливаться, прогнозируют специалисты. Это создаст новые возможности для всего украинского молочного сектора – как поставщиков молока, так и переработчиков.

Для сглаживания последствий подобных кризисов в будущем СМПУ предлагает партнерам – поставщикам молока – вместе поработать над разработкой долгосрочных контрактов.

Украинские молочные фермы нарастили производство молока: какой рост за 2025 год?