Ціни на молочному ринку падають: українські виробники вириваються вперед

Дослідники молочного ринку говорять, що наразі спостерігається збільшення як поголів'я худоби на молочних фермах, так і одночасно зменшення світових цін на "молочку". Низькі ціни на сировину дають шанс українським переробникам на тлі важкої ситуації для виробників решти світу.

Українські виробники молочних продуктів отримали шанс

Промислове молочне скотарство України 2025 року продовжило відновлення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спілку молочних підприємств України (СМПУ). Кількість корів на підприємствах та у ФОП зросла на 2,3%, а виробництво сирого молока за 10 місяців – на 7,6%.

За словами аналітиків очікується, що молочнотоварні ферми (МТФ) цього року дадуть на 0,2 мільйона тонн молока більше, ніж у 2024 році, а надходження молока на переробку перевищать 3,6 мільйона тонн (проти 3,2 мільйона тонн торік). Такі результати стали можливими завдяки хорошій ціновій кон'юнктурі 2023-2024 років, що стимулювала активні інвестиції у будівництво та розширення ферм.

Втім, вони зауважують, що восени ситуація ускладнилася через різке падіння світових цін, зокрема, масло в ЄС подешевшало більш ніж на 30%, сири – майже на чверть, суттєво впала ціна сухого молока. Це спричинило зниження закупівельних цін на сире молоко у світі: FrieslandCampina з серпня опустила їх майже на 25%; ціни просіли у США, Новій Зеландії та країнах Mercosur. З листопада падіння відчутно торкнулось і України, воно триватиме і взимку.

У світі низька вартість сировини може призвести до банкрутств дрібних ферм, особливо в ЄС. Україна ж у цій ситуації має певну перевагу, адже рухається за "американською моделлю" з великими МТФ (у середньому 300+ корів), сучасними технологіями, власною кормовою базою і нижчим кредитним навантаженням,

– говорять аналітики.

Після завершення цінової кризи, яка, за оцінками, може тривати до весни 2026 року, пропозиція молока у світі скоротиться, і ціни почнуть відновлюватися, прогнозують фахівці. Це створить нові можливості для всього українського молочного сектору – як постачальників молока, так і переробників.

Для згладжування наслідків подібних криз у майбутньому СМПУ пропонує партнерам – постачальникам молока – разом попрацювати над розробкою довгострокових контрактів.

