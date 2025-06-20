Украинским аграриям предоставят почти 11 миллиардов гривен помощи

Украинское правительство запланировало финансовую помощь для украинских аграриев на 2025 год. Средства для субсидий поступят из международных фондов.

Помощь аграриям увеличили

Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что в 2025 году аграриям планируют предоставить 10,9 миллиарда гривен, из которых 43% поступят от международных финансовых организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Interfax-Украина".

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Бюджетная поддержка сельхозпроизводителей в 2024 году составила 7,075 миллиарда гривен и происходила по бюджетным программам Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономики,

– отмечает Южанина.

По ее словам, 39% финансирования (2,78 миллиарда гривен) было обеспечено за счет международных финансовых организаций. Средства партнеров были направлены как дотации на 1 гектар (70%), как дотации для содержания крупного рогатого скота (22%) и как дотации для содержания коз и овец (8%).

Обратите внимание! При этом остальные из общего фонда государственного бюджета в 1,36 миллиарда гривен было направлено на предоставление грантов для создания или развитие перерабатывающих предприятий (65%), садоводства, ягодоводства и виноградарства (23%), тепличного хозяйства (12%).

Также народный депутат сообщила, что на 2025 год запланировано увеличить бюджетную поддержку аграриев до 10,9 миллиарда гривен, из которых уже 43% могут быть профинансированы за счет международных финансовых организаций.

Важно! Она напомнила, что бюджетное финансирование компенсации расходов за гуманитарное разминирование сельхозземель в 2024 году составило лишь 0,4 миллиарда гривен. Из предусмотренных на эти расходы средств более 2,5 миллиарда гривен было направлено на выплаты "Зимней еПоддержки".