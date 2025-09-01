Производство говядины в Украине растет: объемы делят пополам население и фермы
- В июле 2025 года в Украине забили 14,8 тысяч тонн крупного рогатого скота, что на 63% больше, чем в июне.
- Производство говядины в июле 2025 года разделилось поровну между фермерскими хозяйствами и населением, оба произвели по 7,4 тысячи тонн.
В июле 2025 года в Украине забили 14,8 тысячи тонн крупного рогатого скота - на 63% больше, чем в июне. За семь месяцев 2025 объемы забоя составили 98,5 тысячи тонн, что на 4% меньше, чем в прошлом году.
Какова структура производства говядины в Украине?
Объемы забоя крупного рогатого скота в Украине в июле 2025 года составили 14,8 тысячи тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Это на 6 тысяч тонн больше (+63%) относительно июня 2025 года и на 1 тысячу тонн больше (+7%) относительно июля 2024-го.
Читайте также Цены на свинину в Украине продолжают расти: почему это происходит
В январе – июле 2025 года объемы забоя КРС в Украине составляли 98,5 тысячи тонн, что на 4 тысячи тонн меньше (-4%) относительно прошлогоднего периода,
– говорят специалисты.
В июле 2025 года на предприятиях было произведено 50% говядины от общего объема забоя, в хозяйствах населения – 50%.
Обратите внимание! В июле объемы забоя КРС на сельхозпредприятиях составили 7,4 тысячи тонн, что на 1 тысячу тонн больше (+16%) относительно июня 2025 года и на 300 тонн больше (+4%) относительно июля 2024 года. В январе – июле 2025 года объемы забоя КРС на сельхозпредприятиях составили 46 тысяч тонн, что на 1,3 тысячи тонн больше (+3%) относительно прошлогоднего периода.
В хозяйствах населения объемы забоя КРС в июле составили 7,4 тысячи тонн, что на 5 тысяч тонн больше (+ 174%) относительно июня текущего года и на 700 тонн больше (+ 10%) относительно июля 2024 года. В январе – июле 2025 года объемы забоя КРС в хозяйствах населения составили 52,5 тысячи тонн, что на 5,7 тысячи тонн меньше (-10%) относительно прошлогоднего периода.
Больше всего (59%) реализовано на убой животных в сельхозпредприятиях таких областей:
- Киевская – 35,8 тысячи голов;
- Полтавская – 24,6 тысячи голов;
- Черкасская – 18 тысяч голов;
- Черниговская – 16,4 тысячи голов;
- Винницкая – 14,9 тысяч голов.
В Великобритании цены на говядину выросли из-за жары
- Лето 2025 года стало самым теплым в Великобритании с 1929 года, что привело к сокращению поголовья скота и увеличению цен на мясо.
- В Украине производство говядины сократилось вдвое за последние 10 лет.
- Основными причинами являются сокращение поголовья, рост себестоимости содержания и энергетические затраты.