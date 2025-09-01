У липні 2025 року в Україні забили 14,8 тисячі тонн великої рогатої худоби — на 63% більше, ніж у червні. За сім місяців 2025 обсяги забою склали 98,5 тисячі тонн, що на 4% менше, ніж торік.

Яка структура виробництва яловичини в Україні?

Обсяги забою великої рогатої худоби в Україні у липні 2025 року склали 14,8 тисячі тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це на 6 тисяч тонн більше (+63%) відносно червня 2025 року і на 1 тисячу тонн більше (+7%) відносно липня 2024-го.

У січні – липні 2025 року обсяги забою ВРХ в Україні становили 98,5 тисячі тонн, що на 4 тисячі тонн менше (-4%) відносно тогорічного періоду,

– говорять фахівці.

У липні 2025 року на підприємствах було вироблено 50% яловичини від загального обсягу забою, у господарствах населення – 50%.

Зверніть увагу! У липні обсяги забою ВРХ на сільгосппідприємствах становили 7,4 тисячі тонн, що на 1 тисячу тонн більше (+16%) відносно червня 2025 року і на 300 тонн більше (+4%) відносно липня 2024 року. В січні – липні 2025 року обсяги забою ВРХ на сільгосппідприємствах становили 46 тисяч тонн, що на 1,3 тисячі тонн більше (+3%) відносно торішнього періоду.

У господарствах населення обсяги забою ВРХ у липні становили 7,4 тисячі тонн, що на 5 тисяч тонн більше (+174%) відносно червня поточного року і на 700 тонн більше (+10%) відносно липня 2024 року. В січні – липні 2025 року обсяги забою ВРХ у господарствах населення становили 52,5 тисячі тонн, що на 5,7 тисячі тонн менше (-10%) відносно тогорічного періоду.

Найбільше (59%) реалізовано на забій тварин у сільгосппідприємствах таких областей:

Київська – 35,8 тисячі голів;

– 35,8 тисячі голів; Полтавська – 24,6 тисячі голів;

– 24,6 тисячі голів; Черкаська – 18 тисяч голів;

– 18 тисяч голів; Чернігівська – 16,4 тисячі голів;

– 16,4 тисячі голів; Вінницька – 14,9 тисячі голів.

