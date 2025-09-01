Виробництво яловичини в Україні зростає: обсяги ділять навпіл населення та ферми
- У липні 2025 року в Україні забили 14,8 тисячі тонн великої рогатої худоби, що на 63% більше, ніж у червні.
- Виробництво яловичини у липні 2025 року розділилося порівну між фермерськими господарствами та населенням, обидва виробили по 7,4 тисячі тонн.
У липні 2025 року в Україні забили 14,8 тисячі тонн великої рогатої худоби — на 63% більше, ніж у червні. За сім місяців 2025 обсяги забою склали 98,5 тисячі тонн, що на 4% менше, ніж торік.
Яка структура виробництва яловичини в Україні?
Обсяги забою великої рогатої худоби в Україні у липні 2025 року склали 14,8 тисячі тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це на 6 тисяч тонн більше (+63%) відносно червня 2025 року і на 1 тисячу тонн більше (+7%) відносно липня 2024-го.
У січні – липні 2025 року обсяги забою ВРХ в Україні становили 98,5 тисячі тонн, що на 4 тисячі тонн менше (-4%) відносно тогорічного періоду,
– говорять фахівці.
У липні 2025 року на підприємствах було вироблено 50% яловичини від загального обсягу забою, у господарствах населення – 50%.
Зверніть увагу! У липні обсяги забою ВРХ на сільгосппідприємствах становили 7,4 тисячі тонн, що на 1 тисячу тонн більше (+16%) відносно червня 2025 року і на 300 тонн більше (+4%) відносно липня 2024 року. В січні – липні 2025 року обсяги забою ВРХ на сільгосппідприємствах становили 46 тисяч тонн, що на 1,3 тисячі тонн більше (+3%) відносно торішнього періоду.
У господарствах населення обсяги забою ВРХ у липні становили 7,4 тисячі тонн, що на 5 тисяч тонн більше (+174%) відносно червня поточного року і на 700 тонн більше (+10%) відносно липня 2024 року. В січні – липні 2025 року обсяги забою ВРХ у господарствах населення становили 52,5 тисячі тонн, що на 5,7 тисячі тонн менше (-10%) відносно тогорічного періоду.
Найбільше (59%) реалізовано на забій тварин у сільгосппідприємствах таких областей:
- Київська – 35,8 тисячі голів;
- Полтавська – 24,6 тисячі голів;
- Черкаська – 18 тисяч голів;
- Чернігівська – 16,4 тисячі голів;
- Вінницька – 14,9 тисячі голів.
У Великій Британії ціни на яловичину зросли через спеку
- Літо 2025 року стало найтеплішим у Великій Британії з 1929 року, що призвело до скорочення поголів'я худоби та збільшення цін на м'ясо.
- В Україні виробництво яловичини скоротилося вдвічі за останні 10 років.
- Основними причинами є скорочення поголів'я, зростання собівартості утримання та енергетичні витрати.