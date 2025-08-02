Статистика показывает, что отсутствие украинского зерна принесло значительные убытки польским компаниям. В то же время, речь идет вовсе не о введении в оборот продукции из Украины.

Почему Польша пострадала из-за отсутствия зерна из Украины?

Польские компании ощутимо пострадали именно из-за отсутствия перевалки украинского зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rynek infrastruktury.

Читайте также Совсем не в Херсоне: где вырастят больше всего украинских арбузов в 2025 году

Генеральный директор группы CSL Лаури Головач отметила, что ситуация с зерном из Украины для Польши такова:

разрешение на транзит украинского зерна принесло бы значительную прибыль польским портам и перегрузочным терминалам;

введение товаров из Украины в оборот, наоборот, привело бы к убыткам.

Мы считаем, что блокирование перевалки продукции из Украины в Польше является болезненным для нашей экономики,

– говорит Головач.

Нужно понимать, что сейчас польские терминалы преимущественно пустые. Это является причиной высоких эксплуатационных расходов и угрозы массовых увольнений.

Некоторые страны, такие как Румыния, Германия и Турция, имеют в своих портах большое количество зерна из Украины. Эти страны способны обрабатывать перевозки сырья, одновременно предотвращая ее распределения на своих внутренних рынках,

– отмечает Головач.

Обратите внимание! Головач указывает на то, что в Польше пренебрегают ситуацией, которая сложилась.