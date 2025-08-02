Чому Польща постраждала через відсутність зерна з України?

Польські компанії відчутно постраждали саме через відсутність перевалки українського зерна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rynek infrastruktury.

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Генеральний директор групи CSL Лаури Головач зауважила, що ситуація з зерном з України для Польщі така:

дозвіл на транзит українського зерна приніс би значний прибуток польським портам та перевантажувальним терміналам;

введення товарів з України в обіг, навпаки, призвело б до збитків.

Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки,

– каже Головач.

Потрібно розуміти, що зараз польські термінали переважно порожні. Це і є причиною високих експлуатаційних витрат та загрози масових звільнень.

Деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, мають у своїх портах велику кількість зерна з України. Ці країни здатні обробляти перевезення сировини, одночасно запобігаючи її розподілу на своїх внутрішніх ринках,

– наголошує Головач.

Зверніть увагу! Головач вказує на те, що у Польщі нехтують ситуацією, яка склалася.