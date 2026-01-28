Экспорт украинского сливочного масла в 2025 году вырос более чем вдвое

В 2025 году Украина существенно нарастила поставки сливочного масла на внешние рынки. Объемы экспорта выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило значительное увеличение валютной выручки.

В прошлом году экспорт масла вырос

По итогам 2025 года из Украины на экспорт было отправлено 15 тысяч тонн сливочного масла, сообщает Государственная таможенная служба. Этот объем в 2,1 раза превышает показатель 2024 года.

Стоимость экспортируемого сливочного масла также существенно выросла – в денежном выражении поступления увеличились в 2,2 раза и достигли 107,4 миллиона долларов США.

Основными импортерами украинского сливочного масла в 2025 году стали:

Молдова , на которую пришлось 31,4% поставок,

Азербайджан с долей 10,2%,

Польша, которая закупила 9,4% от общего объема экспорта.

Масло больше не тянет рынок: почему украинские производители меньше зарабатывают?